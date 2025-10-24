 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

США ввели санкции против президента Колумбии

США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро, его жены и сына
Сюжет
Война санкций
Президент Колумбии, его жена и старший сын, а также глава колумбийского МВД попали под санкции США из-за трафика наркотиков из Колумбии в Штаты. Бессент обвинил Петро в отказе пресечь деятельность наркокартелей
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

Минфин США ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро, сообщается на сайте ведомства.

«Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим контрабанды наркотиков в нашу страну», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Также под американские санкции попали жена колумбийского президента Вероника Гарсия, его старший сын Николас Петро и глава МВД Колумбии Армандо Бенедетти. Ограничения подразумевают, что их имущество в США или контролируемое гражданами США, должно быть заблокировано, как и любые организации, где попавшие под санкции имеют долю в 50% и более.

Минфин США отметил, что Николас Петро считается «политическим наследником» президента Колумбии. В 2023 году Петро-младшего арестовывали в Колумбии по делу об отмывании денег и незаконном обогащении, в частности, о получении средств от наркоторговцев с последующим направлением этих денег на финансирование избирательной кампании его отца в 2022-м.

На судебном заседании в августе 2023 года Николас Петро не признал свою вину, но согласился работать со следствием, поэтому его отпустили из-под стражи под условный надзор. В 2025 году против него были выдвинуты новые обвинения, связанные с подделкой государственных документов и вмешательством в госзакупки. Если вина будет доказана, ему грозит до 18 лет лишения свободы.

Почему Трамп пригрозил Колумбии военным вторжением
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Отношения между США и Колумбией в последнее время осложнились — в Вашингтоне считают, что политика Петро и его заявления негативно влияют на союзнические связи двух стран. Американский президент Дональд Трамп несколько раз сообщал об уничтожении колумбийских суден, по его словам, везших наркотики в США.

18 октября Трамп заявил об уничтожении по пути в США перевозившей наркотики «огромной подводной лодки». По его словам, спецслужбы США подтвердили, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. Петро в ответ заявил, что США нарушили суверенитет Колумбии в территориальных водах и убили не имевшего отношения к наркоторговле рыбака.

Трамп после этого назвал Петро «незаконным нарколидером» и пригрозил Колумбии силовым ответом, если ее власти сами не справятся с наркотрафиком. 20 октября Колумбия отозвала посла в Вашингтоне для консультаций.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Полина Мартынова
Колумбия Густаво Петро США санкции торговля наркотиками Скотт Бессент
