NBC узнал, что Белый дом планирует военную операцию в Мексике

США планируют провести миссию в Мексике против наркокартелей, сообщает NBC. В рамках операции американские войска могут быть размещены в стране для нанесения ударов по нарколабораториям и лидерам картелей

Фото: John Moore / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование миссии по отправке американских войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, уже началась стадия подготовки к миссии, которая будет включать в себя наземные операции на территории Мексики. При этом окончательное решение по проведению миссии пока не принято, обсуждение ее масштабов продолжается.

Телеканал отмечает, что планируемая миссия будет сильно отличаться от действий предыдущих администрацией США, которые «без лишнего шума» направляли в Мексику военных и правоохранительных органов для поддержки местной полиции и армейских подразделений, борющихся с картелями, но не для принятия прямых мер против них.

Если миссию одобрят, вокруг нее будут сохранять секретность и не предавать огласке действия, связанные с ней, в отличие от ситуации с венесуэльскими кораблями.

По словам источников телеканала, в рамках планируемой миссии американские войска в Мексике будут в основном использовать беспилотники для нанесения ударов по нарколабораториям, а также по членам и лидерам наркокартелей.

В феврале Госдепартамент США внес шесть мексиканских наркокартелей в список иностранных террористических организаций. В апреле NBC News сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения ударов с использованием беспилотников по наркокартелям в Мексике.

В августе The New York Times писала, что Дональд Трамп в закрытом порядке утвердил директиву, разрешающую Пентагону использовать военную силу против латиноамериканских наркокартелей. Тогда Соединенные Штаты направили к побережью Венесуэлы семь кораблей — на их борту находилось около 4,5 тыс. военнослужащих.

С сентября американские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по морским судам Венесуэлы. В частности, 3 октября, по заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, был уничтожен катер, предположительно, перевозивший крупную партию наркотиков. В тот же день венесуэльские ПВО обнаружили не менее пяти американских боевых самолетов вблизи своего воздушного пространства над Карибским морем.

Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркивал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В конце октября Трамп заявил о готовности перейти к ударам по суше после атак с кораблей, чтобы остановить поток наркотиков в страну.

В конце октября Мексика вызвала посла США после ударов по судам «наркотеррористов». На встрече со стороны Мехико присутствовали канцлер иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте и секретарь военно-морского флота, адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес. Беседу провели по указанию президента страны Клаудии Шейнбаум.