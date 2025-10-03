США объявили об уничтожении судна наркоторговцев у побережья Венесуэлы

Уничтоженный катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы, 3 октября 2025 года (Фото: SecWar / X)

Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили катер, перевозивший крупную партию наркотиков, в международных водах у побережья Венесуэлы, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети Х.

«Сегодня утром [3 октября] по приказу президента [США Дональда] Трампа я санкционировал смертоносный <...> удар по судну, занимавшемуся наркотрафиком и связанному с признанными в США террористическими организациями, в зоне ответственности южного командования ВС США», — написал министр. Он утверждает, что в результате операции были убиты четверо «наркотеррористов», находившихся на борту.

Хегсет заявил, что удар был нанесен в момент, когда судно перевозило крупную партию наркотиков, «направлявшихся в Америку для отравления нашего народа». По его словам, судно следовало «по известному маршруту транзита наркотиков». «Эти удары будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся нападения на американский народ», — подчеркнул глава Пентагона.

В августе NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. Венесуэльский президент Николас Мадуро отреагировал на это всенародной мобилизацией в Боливарианскую национальную милицию.

Впервые президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении судна из Венесуэлы, перевозившего наркотики, 2 сентября. Тогда, по его словам, были убиты 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, который Вашингтон внес в список террористических организаций. Второй удар нанесли 15 сентября. Трамп назвал венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и отметил, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.