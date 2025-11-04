Саммит стран Северной и Южной Америк отложили после ударов США

Встреча должна была пройти в Доминиканской Республике, но МИД этой страны перенес ее на 2026 год из-за «глубоких разногласий». О чем идет речь, там не уточнили. Напряженность в Карибском регионе резко возросла после ударов США

Санто-Доминго, Доминиканская Республика (Фото: Li Mengxin / XinHua / Global Look Press)

Саммит лидеров стран Северной и Южной Америк отложен до следующего года на фоне напряженности в отношениях США и Венесуэлы после американских ударов по судам в Карибском море и у тихоокеанского побережья Южной Америки, сообщает Bloomberg.

Встреча должна была пройти в Доминиканской Республике в этом году, но МИД этой страны перенес ее, назвав причиной «глубокие разногласия».

Американский госсекретарь Марко Рубио накануне написал в X: «Мы полностью поддерживаем решение о переносе саммита и продолжим совместную работу».

Напряженность в Карибском регионе резко возросла этой осенью после серии ракетных ударов США, нанесенных по судам, которые, по утверждению администрации Дональда Трампа, используются венесуэльскими и колумбийскими наркокартелями для контрабанды запрещенных веществ. С начала сентября было проведено по меньшей мере 13 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 60 человек. Американский президент объяснил действия военных «войной» с преступными группировками.

В конце октября The Wall Street Journal писала, что США собираются нанести удары по военным целям в Венесуэле. По данным газеты, администрация Трампа определила военные объекты, аэропорты и порты в Боливарианской Республике, которые могут быть связаны с наркотрафиком. Miami Herald и The New York Post затем сообщили, что Белый дом одобрил проведение операции.

Сам Трамп заявил, что пока не принял решения, а Рубио назвал «фейком» публикацию Miami Herald. В то же время The New York Times назвала именно главу Госдепартамента наиболее ярым сторонником военной интервенции, окончательной целью которой является свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро. В интервью CBS News глава Белого дома согласился с тем, что дни Мадуро у власти «сочтены», но усомнился в возможности войны с Венесуэлой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя конфликт США с Венесуэлой, заявил, что Москва хочет, чтобы «все оставалось в мирном русле и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций».

По информации The Washington Post, Мадуро направил на имя Владимира Путина письмо, в котором попросил о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов на фоне обострения отношений с Вашингтоном. Каракас также обратился к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи. Песков, отвечая на вопрос, что будет делать Москва в случае американской военной операции против Венесуэлы, говорил, что Боливарианская Республика — это суверенное государство и Россия исходит из того, что «все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно соответствовать духу и букве международного права».