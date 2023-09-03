Кандидат в президенты Финляндии заявил, что нужно надавить на Москву и Киев для диалога

В Финляндии заявили, что нужно надавить на Москву и Киев ради переговоров

Нужно, чтобы Китай и другие страны на востоке и юге оказали давление на Москву, чтобы та села за стол переговоров, после чего США и ЕС должны убедить Киев начать диалог, считает кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб

Александр Стубб (Фото: Johan Jeppsson / Ibl Bildbyr / Global Look Press)

На Россию и Украину придется оказать сильное давление, чтобы они сели за стол переговоров, заявил бывший премьер-министр Финляндии и кандидат в президенты Александр Стубб в интервью 20minutos.

«Опять же, [президент России Владимир] Путин не может проиграть эту войну, поэтому должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров», — сказал он.

Если это произойдет, США и ЕС тогда также должны убедить украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры, отметил Стубб.

Для мирных переговоров Зеленскому потребовались бы четыре условия: территория, гарантии безопасности (либо на двустороннем уровне с США, либо на многостороннем с НАТО и ЕС, включая членство в этих блоках), справедливость и восстановление, указал кандидат в президенты.

При этом он считает нереалистичным прекращение боевых действий в 2024 году. По его мнению, конфликт продлится долго.

Стубб, в августе объявивший о намерении баллотироваться на пост президента от Коалиционной партии, заявил, что через три дня после начала военных действий на Украине отправил текстовое сообщение главе российского МИДа Сергею Лаврову, написав: «Пожалуйста, Сергей, сделай что-нибудь. Ты единственный, кто может его остановить», передал Yle. Через минуту, рассказал экс-премьер, он получил ответ: «Кого ты имеешь в виду, Зеленского или [президента США Джо] Байдена?»

Стубб ответил, что Лавров знает, кого он имел в виду, после чего, по его словам, он получил лишь тезисы российской стороны о «нацизме в Украине» и «убийстве русских».

Путин неоднократно утверждал, что Москва никогда от переговоров не отказывалась в отличие от Киева. На Украине вышел указ Зеленского, запрещающий вести переговоры, напоминал он. Украинский президент говорил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом». В Кремле также говорили, что Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

В Киеве не раз заявляли, что готовы вести переговоры с российской стороной только после вывода войск и восстановления контроля над утраченными территориями. Россия называет эти условия неприемлемыми и требует учитывать сложившиеся территориальные реалии.