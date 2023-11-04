Патриарх объявил об обнаружении иконы, с которой освободили Кремль в 1612

Глава РПЦ рассказал, что нашел оригинал иконы в одном из помещений своей резиденции, и заявил, что двух одинаковых образов быть не могло

Патриарх Кирилл (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил подлинник Казанской иконы Божией Матери во время богослужения в Успенском соборе Кремля. Трансляция идет на сайте РПЦ.

«Является тем самым образом, в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего отечества. Другими словами, перед нами историческая святыня, которая находится в ряду самых драгоценных святынь Русской православной церкви», — сказал патриарх.

Глава РПЦ рассказал, что икона находилась в патриаршей резиденции в Переделкино среди других работ, сложенных в специальном помещении — прежде всего подарочных. Патриарх сказал, что «внимательно просматривая иконы, обрел вот этот образ» и сперва решил, что это старательно выполненная подделка. Подлинность подтвердила искусствоведческая экспертиза, подчеркнул он: «Образ принадлежит той самой эпохе, в которой создан был чудотворный образ».

«И поскольку образ является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе. О том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились», — заключил патриарх.

Он признался, что не сразу «решился открыть эту тайну» об обнаружении иконы, но изменил мнение, когда сомнений у него не осталось.

История образа начинается в середине XVI века. Считается, что в период Смутного времени патриарх Гермоген призывал бороться с польскими захватчиками и передал первому и второму ополчению список (копию) иконы. Первое ополчение потерпело неудачу, второе 22 октября (по старому стилю) 1612 года зашло в Китай-город.

К началу XX века, как считается, оригинал образа находился в Казанском Богородицком монастыре, его построили на месте обретения иконы. В ночь на 29 июля 1904 года эту икону с ризой, украшенной драгоценными камнями, украли. Подозреваемые постоянно меняли показания, в том числе озвучивалась версия об уничтожении иконы.

С иконы сделали много копий. В современности наиболее знаменитыми считаются Санкт-Петербургский, Московский и Ватиканский списки иконы.