В офисе Зеленского назвали выдумкой информацию о «деле Залужного»

Главком ВСУ Залужный не проходит по уголовному делу ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого, заявили в офисе президента Украины. Ранее Би-би-си сообщила о допросе Залужного по делу о потере территорий

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото: CinCAFU / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Информация о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проходит по уголовному делу, не соответствует действительности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает «Гордон».

«На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы», — сказал Лещенко.

Ранее, 21 сентября, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники сообщила, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела по «оставлению юга Украины» и что следствие против высшего командования ВСУ идет уже полтора года.

Войска России к началу марта 2022 года взяли под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и Энергодар. В сентябре 2022 года в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР прошли референдумы о присоединении к России. По итогам регионы были включены в состав страны.

Опрошенные телеканалом высокопоставленные украинские военные рассказали, что украинские силы были слишком малочисленны, а мосты не были взорваны.

По данным Би-би-си, по этому делу проходят военные ВСУ, но подозрения еще никому не предъявили. Служба связывает это с допросом «не совсем простых» свидетелей, включая генералов и представителей военного командования.

При этом процессуального статуса по этому делу у Залужного нет, как не было и официального вызова на допрос, отметили источники, допустив, что статус может появиться позже.

Залужный и ряд других генералов ВСУ в России объявлены в розыск по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. СК обвинил украинского главкома в «искусственном создании препятствий эвакуации мирного населения».