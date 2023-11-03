Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 618-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главное к 7:30 мск:
- В городе Винница на Украине прозвучали взрывы, сообщают издания «Зеркало недели» и «Страна.ua». Также взрывы были слышны в городе Кропивницкий в Кировоградской области, передают Суспільне и ТСН.
- Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
- Американские СМИ перестали говорить о ситуации на Украине, а значит дела там идут плохо, предположил бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Хьюстоне. «Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо», — сказал Трамп.
ЧВК «Вагнер» «окончательно расформирована», сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».
«Она окончательно расформирована, большинство бойцов находятся в процессе перехода в другие структуры. Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», — сказал он.
В Одессе был слышан звук взрыва, передает корреспондент телеканала «Суспільне».
В регионе объявлена воздушная тревога.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает вероятным введение польских войск на Украину для присоединения ее земель.
«Первое и вполне уже вероятное — введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше», — написал Медведев в статье в «Российской газете».
Минобороны России сообщило, что в районе Энергодара (Запорожская область) в общей сложности сегодня были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников.
Минобороны Германии сообщило, что намерено передать Украине еще 25 танков Leopard 1 A5 в рамках совместной программы помощи Киеву с Данией. В общей сложности Украина получит 115 танков этой модели.
США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали в том числе:
- «Почта банк»
- Банк «Русский стандарт»
- Банк «Хоум Кредит»
- ВБРР
- МГТУ имени Баумана
- «Арктик СПГ 2»
Глава назначенной украинскими властями администрации Херсона Роман Мрочко заявил, что часть центра города обесточена из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 450 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе восемь танков, восемь БМП Bradley, артиллерийская система М777, боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», четыре САУ Krab, САУ AS-90, три САУ «Гвоздика». На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило о следующих изменениях на различных направлениях за последние сутки:
- на Купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы;
- на Донецком направлении отражена атака в районе Клещеевки;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка, Приютное;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районе Работино.
Владимир Путин подписал указ, позволяющий во внесудебном порядке блокировать сайты с призывами к финансированию украинской армии. Объясняется, что размещение таких сведений представляет угрозу безопасности России.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram, что в 14:17 по воздушной цели отработала ПВО. «Оперативные службы уточняют последствия на земле».
Швейцарская Nestle попала в украинский перечень «международных спонсоров войны», так как продолжает вести свою деятельность в России. В прошлом году компания приостановила инвестиции и рекламу в России, а также остановила экспорт и импорт не жизненно важных продуктовых товаров, например, кофе Nespresso и воды S. Pellegrino. Компания прекратила и продажи товаров под известными брендами, в том числе KitKat и Nesquik.
МАГАТЭ сообщила о ротации сотрудников наблюдательной миссии на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Владимир Рогов сообщил о налете на Энергодар дронов-камикадзе со стороны украинского Никополя. По предварительным данным жертв нет.
Дмитрий Песков прокомментировал интервью командующего ВСУ Валерия Залужного журналу Economist, в котором последний предлагал Украине перейти к обороне и назвал нынешнюю ситуацию на поле боя тупиковой. «Нет, конфликт не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены», - сказал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки обстрелам и атакам дронами со стороны Украины подверглись Белгородский и Борисовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский округа. В городе Шебекино пострадал мужчина. После операции он остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии.
Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что в районе Елизаветовки огнем артиллерии был уничтожен БМП, а в районе Ровнополя – украинский танк. Помимо этого в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли семь минометных расчетов.
Украинские экспортеры агропродукции остались почти без $3 млрд доходов, которые хранились за пределами страны с момента начала российской спецоперации, сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые данные Национального банка. Источник агентства сообщил, что это составляет 70–75% от общей суммы того, что трейдеры из различных отраслей экономики хранят за пределами Украины.