Швейцарская Nestle попала в украинский перечень «международных спонсоров войны», так как продолжает вести свою деятельность в России. В прошлом году компания приостановила инвестиции и рекламу в России, а также остановила экспорт и импорт не жизненно важных продуктовых товаров, например, кофе Nespresso и воды S. Pellegrino. Компания прекратила и продажи товаров под известными брендами, в том числе KitKat и Nesquik.