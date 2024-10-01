Володин призвал не вводить «бабушек в блуд» с мигрантами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов противодействовать вовлечению российских пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами, сообщает газета «Московский комсомолец».
«Наших бабушек не надо в этот блуд вводить!» — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы 1 октября.
Депутаты приняли во втором чтении поправки к проекту федерального закона о правовом положении иностранцев в России. Они направлены, в том числе, против заключения фиктивных браков с мигрантами.
«С 2021 года по настоящее время было заключено более 4300 фиктивных браков с целью получения миграционного статуса», — рассказал Володин со ссылкой на данные МВД.
По его словам, после принятия закона получить разрешение на временное проживание в стране в упрощенном порядке иностранцы смогут только по истечении трех лет брака с гражданкой или гражданином России.
Мигранты заключают фиктивные браки с россиянами, чтобы получить миграционный статус и российское гражданство, объяснила ранее представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в 2024 году прокуроры получили более 300 материалов о фиктивных браках между иностранцами и гражданами России для легализации на территории страны.
Всего с начала года в России на основании недействительности таких браков аннулировали 107 разрешений на временное проживание, в 75 случаях был аннулирован вид на жительство.
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