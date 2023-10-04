 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США оценили оставшееся время на наступление Украины

Белый дом: погода позволит Украине вести наступление еще шесть-восемь недель
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ смогут продолжать наступление до декабря, пока погода не ухудшится, считают в Белом доме. Киев обещал вести наступление даже зимой. Москва считает наступление Украины провалившимся
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина из-за погодных условий сможет продолжать наступление еще в течение шести-восьми месяцев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. Трансляция шла на YouTube.

«Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Кирби отметил, что через два месяца погода испортится, что усложнит ведение боевых действий, а потому «время не на нашей стороне». Белый дом хочет быть уверенным, что перебоев в предоставлении Украине помощи не будет, особенно во время осеннего наступления, продолжил он, для этого требуется поддержка со стороны конгресса США.

Украинские власти неоднократно предупреждали о намерении продолжать наступление осенью и зимой. Президент Владимир Зеленский пояснял это решение тем, что в 2022 году украинская армия приостановила большинство наступательных операций после взятия под контроль некоторых территорий. Однако Москва использовала это время для восстановления сил и укрепления позиций, которые оказалось трудно преодолеть, указывал он.

«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться», — обещал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Аналитики The Wall Street Journal отмечали усилия Киева добиться результатов наступления до ухудшения погоды, поскольку с началом сезона дождей и снега условия для боев станут хуже. Пока погода в зоне военной операции остается теплой и сухой, однако осенние дожди приведут к тому, что дороги будут размыты, настанет распутица — самый опасный период. Когда начнутся морозы, продвижение техники станет проще, но при выпадении снега условия ухудшатся, будут заметны следы передвижения военных. В условиях морозов будет сложнее заряжать орудия, предупреждало издание.

Читайте на РБК Pro
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Изнанка Wildberries и Ozon: как управляют современными складами
Больше года с VPN: что стало с рынком продвижения после блокировки сетей
Станьте «адвокатом дьявола»: как принять решение, если цена ошибки высока

В ВСУ исключали, что погода окажет серьезное влияние на ход боев.

Российская сторона считает наступление Украины провалившимся, несколько раз такую оценку давал президент Владимир Путин. «Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — говорил он в середине лета. В сентябре он отметил, что результатов у Украины нет. Путин подчеркивал готовность России к переговорам по урегулированию конфликта.

«Судя по всему, противник готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — говорил глава ДНР Денис Пушилин. Он предположил, что наступательные действия могут активизироваться в октябре.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина наступление контрнаступление Белый дом США Джон Кирби
Материалы по теме
Пушилин допустил новое наступление ВСУ в октябре
Политика
В ВСУ заявили, что зима не замедлит наступления Украины
Политика
В Белом доме заявили о прогрессе в контрнаступлении Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Временным спикером палаты представителей стал «главный союзник» Маккарти Политика, 01:47
США оценили оставшееся время на наступление Украины Политика, 01:35
Чехия призвала к расширению Евросоюза ради безопасности Политика, 01:03
«Бавария» установила три рекорда Лиги чемпионов за матч Спорт, 00:47
Глава Евросовета допустил присоединение Украины через семь лет Политика, 00:31
В G7 допустили импорт российских алмазов Экономика, 00:22
«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл «Галатасараю» дома Спорт, 00:20
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Дилеры назвали цены на новый «Москвич 6». Подробности Авто, 00:00
Росстат зафиксировал резкое снижение стоимости перелета в августе Бизнес, 00:00
Проекты ПИК+: новый уровень комфорта с уникальной архитектурой 00:00
Палата представителей США впервые отправила спикера в отставку Политика, 03 окт, 23:53
Франция одобрила передачу Армении военной техники Политика, 03 окт, 23:50
Бывшего следователя заочно арестовали за взятку от хакеров на ₽7,3 млрд Общество, 03 окт, 23:35