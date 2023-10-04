США оценили оставшееся время на наступление Украины

ВСУ смогут продолжать наступление до декабря, пока погода не ухудшится, считают в Белом доме. Киев обещал вести наступление даже зимой. Москва считает наступление Украины провалившимся

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина из-за погодных условий сможет продолжать наступление еще в течение шести-восьми месяцев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. Трансляция шла на YouTube.

«Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Кирби отметил, что через два месяца погода испортится, что усложнит ведение боевых действий, а потому «время не на нашей стороне». Белый дом хочет быть уверенным, что перебоев в предоставлении Украине помощи не будет, особенно во время осеннего наступления, продолжил он, для этого требуется поддержка со стороны конгресса США.

Украинские власти неоднократно предупреждали о намерении продолжать наступление осенью и зимой. Президент Владимир Зеленский пояснял это решение тем, что в 2022 году украинская армия приостановила большинство наступательных операций после взятия под контроль некоторых территорий. Однако Москва использовала это время для восстановления сил и укрепления позиций, которые оказалось трудно преодолеть, указывал он.

«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться», — обещал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Аналитики The Wall Street Journal отмечали усилия Киева добиться результатов наступления до ухудшения погоды, поскольку с началом сезона дождей и снега условия для боев станут хуже. Пока погода в зоне военной операции остается теплой и сухой, однако осенние дожди приведут к тому, что дороги будут размыты, настанет распутица — самый опасный период. Когда начнутся морозы, продвижение техники станет проще, но при выпадении снега условия ухудшатся, будут заметны следы передвижения военных. В условиях морозов будет сложнее заряжать орудия, предупреждало издание.

В ВСУ исключали, что погода окажет серьезное влияние на ход боев.

Российская сторона считает наступление Украины провалившимся, несколько раз такую оценку давал президент Владимир Путин. «Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — говорил он в середине лета. В сентябре он отметил, что результатов у Украины нет. Путин подчеркивал готовность России к переговорам по урегулированию конфликта.

«Судя по всему, противник готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — говорил глава ДНР Денис Пушилин. Он предположил, что наступательные действия могут активизироваться в октябре.