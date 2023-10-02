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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин допустил новое наступление ВСУ в октябре

Пушилин: ВСУ могут начать новое наступление в октябре до прихода распутицы
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Украины ранее обещали, что контрнаступление продолжится осенью и зимой. Владимир Путин указывал, что попытки ВСУ контратаковать провалились
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Вооруженные силы Украины в октябре могут начать новое контрнаступление, заявил в эфире «Россия 24» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

На угледарском направлении в ДНР, а также на ореховском (Запорожская область) фиксируется переброска украинских сил, отметил Пушилин. По его словам, резервы формируются «на определенном удалении» от линии фронта. «Судя по всему, противник готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — предположил глава ДНР (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября о наступлении ВСУ в Запорожской области говорил член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинская армия атаковала российские позиции на участке Работино — Вербовое ореховского направления, шли тяжелые бои. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин утверждал, что после артиллерийского удара «противник притих» и «зализывает раны». Примерно в то же время Пушилин говорил о высокой интенсивности военных действий на артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Российское Миноброны с лета не раз заявляло об отражении атак ВСУ на различных направлениях; президент Владимир Путин считает контрнаступление Украины провалившимся. «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет», — говорил он 4 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу на прошлой неделе сообщил, что только за сентябрь украинская армия на всей линии боевого соприкосновения потеряла более 17 тыс. человек. В Белом доме США при этом заявляли, что видят прогресс в действиях Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов обещали, что контрнаступление продолжится осенью и зимой, невзирая на погодные условия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ДНР Денис Пушилин ВСУ контрнаступление Военная операция на Украине
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