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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне заявили о готовности передать Украине ракеты ATACMS

В Пентагоне заявили о готовности передать Киеву ATACMS после согласия Байдена
Сюжет
Военная операция на Украине
Запуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS (Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images)

Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS после того, как президент США Джо Байден даст на это свое согласие. Об этом сообщил Bloomberg помощник американского министра обороны по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

«Мы будем готовы, когда и если президент решит это сделать», — сказал Буш. По его словам, Пентагон «давно готовился к такому развитию событий».

Существует несколько версий ракет ATACMS, в том числе оснащенная кассетными боеприпасами. Такая модификация может нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов. Дальность ракеты — до 300 км. Представитель Пентагона отметил, что ATACMS можно запускать с установок, которые уже используют украинские военные.

Украина просит США поставить ATACMS с начала спецоперации. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в конце сентября 2023 года заявил, что Байден на данный момент решил пока не передавать такие ракеты, но не исключает такую возможность в будущем.

Позже газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена близка к тому, чтобы передать Киеву ATACMS с кассетной боеголовкой. Несколько источников телеканала NBC среди американских чиновников заявили, что Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить небольшую партию ракет.

Россия осуждает любые поставки западного оружия Украине. В Москве считают, что они ведут к дальнейшей эскалации конфликта и не способны повлиять на исход спецоперации.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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