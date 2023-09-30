Зеленский объявил об использовании активов России на новый оборонный фонд

Украина с 19 странами создала международный Альянс оборонных индустрий и объявила о специальном фонде, который будут пополнять за счет продажи конфискованных российских активов. Москва называла конфискацию незаконной

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На Украине появится специальный оборонный фонд для обеспечения дополнительных ресурсов на развитие военных производств, создание новых объектов и программ, необходимых для обороны и помощи военнослужащим. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на первом форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве.

«Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов», — сказал президент Украины.

По информации CBS, Минюст США ищет возможность передать Украине конфискованные российские активы на более $1 млрд. Кремль называет подобные планы незаконными.

Зеленский напомнил о приближении даты 600 дней с начала военной операции России и заявил, что ни разу Украина не чувствовала безнадежность. Он пообещал создать оборонный потенциал для Украины и «всего свободного мира, что станет отображением нашей силы».

Кроме того, он объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий, участники которого будут выпускать вооружение на территории Украины. В форуме принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира, к закрытию площадки к альянсу присоединились 38 компаний из 19 государств, отметил МИД Украины.

В конце августа Зеленский объявил о приходе на Украину крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, в июле об аналогичном решении сообщала немецкая Rheinmetall. В планах последней — построить завод по выпуску бронетехники и танков, его создадут на основе советских танковых заводов.

Российская сторона критически относится к сотрудничеству Украины с Западом в оборонной сфере и к поставкам Киеву оружия. МИД предупредил, что завод станет «законной целью» для российских ударов. «Конечно, провокация безусловно, к которым так любят прибегать киевский режим и его западные покровители». — заявила представитель министерства Мария Захарова.