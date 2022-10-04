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Дания вновь заметила активность дронов у месторождения в Северном море

Полиция Дании: у месторождения в Северном море второй раз за неделю заметили беспилотник
В этот раз беспилотник заметили у месторождения Roar. Оно находится в датских водах. Добычей там занимается французская TotalEnergies. Она усилила меры безопасности на объектах
Фото: politi / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: politi / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

У месторождений в Северном море второй раз за неделю замечена активность беспилотников, со ссылкой на полицию Дании сообщила газета Politiken.

В прошлый раз дроны заметили 28 сентября вблизи нефтегазового месторождения Halfdan B. А теперь беспилотники были обнаружены у месторождения Roar.

Оба этих месторождения находятся в датских водах. Их эксплуатирует французская TotalEnergies.

На фоне необычной активности дронов компания заявила, что усилила меры безопасности на своих объектах.

«Газпром» сообщил о прекращении утечек на «Северных потоках»
Политика
Фото:Fabrizio Bensch / Reuters

Такие же шаги предприняла и Дания. Решение власти страны приняли после утечек, которые произошли на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Авария случилась в конце сентября в водах Дании и Швеции. Власти этих стран считают, что трубопроводы были повреждены намеренно. По словам местных сейсмологов, на магистралях произошли взрывы. К расследованию Дании и Швеции также подключилась Германия.

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В Кремле случившееся назвали терактом на государственном уровне. По словам президента Владимира Путина, диверсию на «Северных потоках» организовали «англосаксы». В то же время в НАТО заявили, что «ни одна из стран альянса к этому не причастна».

Авария на «Северных потоках» произошла на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. «Северный поток-1» — один из основных маршрутов, но с лета прокачка по нему была ограничена, а с начала сентября — полностью приостановлена. «Газпром» объяснил приостановку проблемами с обслуживанием турбин. Еще один маршрут — через Украину — также работает не на полную мощность с риском полной остановки. Кроме того, на четверть снизился экспорт газа по еще одной магистрали — «Турецкому потоку». Сокращение произошло после того, как Нидерланды в связи с санкциями ЕС отозвали у оператора газопровода экспортную лицензию на трубы.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Дания дроны беспилотник месторождение Северное море Северный поток
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