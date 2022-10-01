Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» после отзыва лицензии упал на 25%

Поставки газа в конце сентября упали на 25% по сравнению с концом августа, подсчитала газета на основе данных ENTSOG. Ранее Нидерланды отозвали у газопровода экспортную лицензию. В Кремле говорили о штатном режиме поставок

Экспорт российского газа в Евросоюз по газопроводу «Турецкий поток» снизился на четверть к концу сентября по сравнению с предыдущим месяцем, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и сделанные на их основе подсчеты.

Журналисты издания подсчитали, что 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило порядка 32 млн куб. м газа. Это примерно на 25% меньше, чем в конце августа.

В начале сентября через «Турецкий поток» экспортировалось почти 43 млн куб. м газа. После падения прокачки по «Северному потоку» летом его загрузили на полную мощность до 47 млн куб. м. Однако к 17 сентября суточные объемы прокачки упали до 35,2 млн куб. м.

Вечером 29 сентября оператор морского газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. сообщил, что 18 сентября у компании досрочно отозвали экспортную лицензию. Это сделали Нидерланды после введения Евросоюзом нового пакета санкций против России. Он подразумевал запрет на экспорт или предоставление труб (из перечня Annex II) для использования Россией.

Также нидерландские власти сослались на запрет на поставки товаров и предоставление услуг, включая техническую помощь и обслуживание трубопровода в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России.

«Турецкий поток» — газопровод с проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год (по 15,75 млрд куб. м на каждую из двух ниток). По нему российский газ поступает через Черное море в Турцию и государства южной и юго-восточной Европы. После повреждения «Северного потока» «Турецкий поток» является одной из двух оставшихся газотранспортных систем, по которым газ попадает в Европу.

Читайте на РБК Pro Pro Частичная мобилизация: что делать сотрудникам, если нарушены их права Частичная мобилизация: что делать сотрудникам, если нарушены их права Инструкции Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Видео

Однако в South Stream Transport B.V. пояснили, что санкции не накладывают ограничений на транспортировку газа. Компания подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии. Представители оператора подчеркнули, что газ, который поступает в Европу по «Турецкому потоку» поддерживает ее энергетическую безопасность, и допустили исключение из-под действия санкций по этой причине.

Накануне глава МИД Венгрии, куда также поступает российский газ по «Турецкому потоку», Петер Сийярто, написал в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими в России и запрещены), что «Газпром» заверил его страну в бесперебойности поставок. В Кремле также заверили, что отзыв экспортной лицензии не повлияет на работу газопровода.