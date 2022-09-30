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Лавров посоветовал всерьез воспринимать фразу Путина о переговорах

Лавров: фразу Путина об опасности затягивания переговоров нужно воспринимать всерьез
«Те, кто отказывается, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», — напомнил слова Путина Лавров. Ранее президент России призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров»

Слова президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что договариваться будет сложнее, нужно воспринимать всерьез, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров телеканалу «Звезда».

Глава МИДа отметил, что Москва «никогда не отказывалась» от переговоров с Киевом, о чем «президент уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы».

«И напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез», — заявил Лавров.

Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
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Российская и украинская делегации начали переговоры спустя несколько дней после начала спецоперации. В конце марта они встретились в Стамбуле, где Киев передал предложения по урегулированию конфликта.

Однако в мае обе стороны сообщили, что диалог был заморожен. Украина заявляла о смене «эмоционального состояния» после событий в Буче (Россия считает произошедшее там провокацией и настаивает, что данные о мертвых мирных жителях появились уже после того, как из Киевской области были выведены российские войска) и намерении вернуться за стол переговоров после того, как вернет утраченные территории. Российские власти, в свою очередь, не раз подчеркивали готовность возобновить диалог, но вместе с тем отмечали, что Киев отошел от договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Как пояснял Путин, Украина захотела решить судьбу Крыма и Донбасса на саммите, в то время как Россия настаивала на урегулировании этого вопроса еще на стадии составления проекта соглашения.

В начале июля Путин вновь заявил, что Россия «не отказывается от мирных переговоров» с Украиной, «но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться». А в сентябре на утраченных Украиной территориях были проведены референдумы. И ранее 30 сентября президент подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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На мероприятии, посвященном подписанию этих договоров, Путин призвал Украину «немедленно прекратить огонь» и «вернуться за стол переговоров». Президент Украины Владимир Зеленский на это ответил, что украинская сторона выступала с инициативами в переговорном процессе, предлагала России «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях». Однако, «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно», и потому Киев готов к диалогу с Россией, «но уже с другим президентом», заявил он. После подписания Путиным договоров Украина сообщила, что подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО.

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Сергей Лавров МИД переговоры Владимир Путин Украина Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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