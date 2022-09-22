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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударах по взводу HIMARS в Николаевской области

Российские в-оенные нанесли удары по трем взводам гаубиц M777 и уничтожили еще одну установку HIMARS в Харьковской области
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Российские военные уничтожили в Николаевской области взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В этой и Днепропетровской областях нанесены удары по трем артиллерийским взводам американских гаубиц M777, сообщили в Минобороны России.

В селе Моначиновка (Купянский район Харьковской области) ВКС России нанесли поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 100 бойцов и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка HIMARS.

В Харьковской области ВСУ предприняли «неудачную попытку форсирования реки Оскол», в результате Киев потерял до 30 человек убитыми и шесть БМП, утверждают в Москве.

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В районе Запорожья ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и иностранных наемников в районе города Запорожье. Погибли до 150 бойцов ВСУ, уничтожено 19 единиц военной техники.

Более 90 солдат уничтожены при ударе по временному пункту дислокации 17-й танковой бригады и складу боеприпасов в районе Северодонецка. Еще четыре склада оружия и боеприпасов военные уничтожили в районе населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области.

Средства ПВО за сутки сбили 17 беспилотников в ДНР, Николаевской и Херсонской области. В воздухе уничтожено 37 снарядов РСЗО, в том числе 27 снарядов HIMARS и 10 снарядов «Ольха» в ЛНР, ДНР и Херсонской области. В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.

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В ведомстве обвинили украинскую сторону в новом обстреле Запорожской АЭС. Всего по Энергодару в течение суток было выпущено 13 артиллерийских снарядов. «Обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены», — заявляет министерство.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минобороны Украина РСЗО «HIMARS»
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