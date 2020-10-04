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Азербайджан обвинил Армению в обстреле ГЭС

Вооруженные силы Армении обстреляли город Мингечевир, вблизи которого расположена гидроэлектростанция, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана продолжается. Несколько минут назад Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру. В Мингечевире находятся водный резервуар и главная гидроэлектростанция», — написал он в Twitter.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики опроверг информацию об атаках на Мингечевир, передает Reuters.

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Политика

Материал дополняется.

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