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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Что происходит в Нагорном Карабахе. Репортаж РБК

В воскресенье Степанакерт снова подвергся массированному обстрелу. Армия Карабаха нанесла ракетный удар по городу Гянджи. Военный конфликт длится уже больше недели
Фото:Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Степанакерт под огнем

Уже четвертый день подряд столица Нагорного Карабаха Степанакерт находится под непрерывным обстрелом. Обстрелы начинается с самого утра. В центре города нет огневых позиций, удары приходятся по гражданским объектам.

В пятницу один из снарядов задел военный госпиталь Степанакерта и разрушил несколько жилых домов. В тот же день взрыв повредил здание местного МЧС, пострадали несколько спасателей.

В субботу обстрелы города продолжались. Затишье днем длилось несколько часов, только время от времени срабатывала сирена воздушной тревоги, но она часто не угадывает начало бомбардировок.

В городе в этот день было необычайно тихо — на улицах не осталось почти никого, кроме военных и журналистов. Жители Степанакерта стараются не выходить из своих домов или бомбоубежищ из-за риска попасть под обстрел. В бомбоубежищах скрываются в основном пожилые, женщины и дети — многие живут в них с начала конфликта, уже семь дней.

Обстрелы и бомбоубежища: что произошло за неделю в Карабахе. Фоторепортаж
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Есть и те, кто временно покидает территорию Нагорного Карабаха, в основном жители прифронтовых городов и сел. Автобусы и минивэны с женщинами, стариками и детьми перед отправкой прячут под арками каменных домов. Мужчинам, гражданам непризнанной республики призывного возраста, выезжать из Нагорного Карабаха запрещено.

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В городе, который находится на военном положении, практически не нужны деньги — их принимают только в магазинах и в гостиницах. Редкие таксисты, которые не ушли на фронт, плату за перевозку не берут. Большинство кафе и ресторанов обслуживают людей бесплатно.

«Мы с воскресенья не берем денег», — говорит стоящая за кассой одной из столовых Степанакерта молодая женщина, наотрез отказывающаяся брать деньги за еду. Еды, воды и даже вина в городе много, проблем со снабжением нет, заверяет она. На выбор в столовой с десяток разных блюд.

Когда стемнело обстрел Степанакерта возобновился — это была самая ожесточенная бомбардировка столицы непризнанной республики с начала конфликта. Снаряды рвались через каждые полминуты, причем, со звуком, напоминающим кластерные, — один громкий взрыв, затем серия мелких, сливающихся в сплошную канонаду.

В последние дни фотосвидетельства разрушений Степанакерта и других населенных пунктов Карабаха стали появляться с задержкой в несколько часов или даже на сутки — силовики НКР настоятельно просят журналистов не рассказывать о том, куда попадают снаряды, чтобы Азербайджан не мог корректировать огонь.

После субботних ударов город погрузился в абсолютную тьму, свет остался только в случайных домах, которые оснащены автономными электрогенераторами.

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В воскресенье утром обстрел продолжился. Целью азербайджанских ударов стали электрическая подстанция Степанакерта и вышки местного оператора связи «Карабахтелеком». В результате воскресного обстрела есть пострадавшие, сообщило Минобороны Армении.

Удары за линией соприкосновения

Вечером в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения и объявил о возвращении ему исторического названия Суговушан. Позднее президент Азербайджана сообщил, что армия взяла под контроль семь сел в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху.

На линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои, сообщило утром Минобороны Армении. В последние дни Армия обороны Нагорного Карабаха сообщала о по меньшей мере 50 убитых солдатах противника ежедневно. Перестрелки продолжаются без перерыва по несколько часов. Баку с воскресенья свои потери не публикует.

В ответ на субботние бомбардировки Степанакерта в воскресенье силы НКР обстреляли военные объекты города Гянджи, и заявили об уничтожении аэродрома. Впрочем, несколько снарядов, судя по кадрам, которые уже выложили в сеть жители города, задели и гражданские объекты.

Гянджи — второй по численности населения город Азербайджана (300 тыс. жителей) после Баку (около 2 млн), он находится в 60 километрах от фронта.

Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что после обстрела столицы Нагорного Карабаха и гражданских объектов «находящиеся в крупных азербайджанских городах воинские части становятся мишенями армии обороны Арцаха». Кроме того, армия НКР обстреляла другой азербайджанский город Бейлаган. Он находится в нескольких десятках километров от линии боев.

«По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью обезвреживания военных объектов в городе Гянджа», — сказал он и добавил, что поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди гражданского населения. Но в случае, если противник не сделает соответствующих выводов, «мы продолжим соразмерные и мощные удары, дезорганизуя и разрушая вражескую армию и тыл».

Азербайджанская сторона информацию о разрушении аэродрома Гянджи опровергла. В Баку сообщили, что в результате обстрела города погиб один мирный житель и четверо ранены.

Дорога из Степанакерта

Выехать из Степанакерта непросто, потому что практически все легковые машины, минивэны и автобусы брошены на вывоз гражданских лиц. Дорога до Гориса, ближайшего от границы НКР крупного армянского города, пролегает по горам и через перевалы с перепадами в несколько тысяч метров. Дорога занимает более двух часов. На выезде из Степанакерта и через каждые несколько километров — посты с автоматчиками, проверяют все проезжающие машины.

Скоростной режим для горного серпантина никто не соблюдает — машины мчатся как можно быстрее, почти не сбавляя скорость на крутых разворотах. В пятницу Азербайджан обстрелял эту дорогу — ракета попала в двухполосный мост в нескольких километрах от границы непризнанной республики и Армении (то есть в десятках километров от линии боев). Провал окружен дорожными конусами.

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Фото:Thanassis Stavrakis / AP

Из-за этого инцидента МИД Армении прекратил централизованно возить журналистов в НКР — тех, кто следовал в непризнанную республику в день обстрела, не пустили на границе, они заночевали в Горисе. Тем не менее, желающие попасть в Степанакерт могут это сделать, если найдут водителя, который согласится их туда отвезти.

У контрольно-пропускного пункта на границе Нагорного Карабаха и Армении со стороны непризнанной республики скопились десятки минивэнов и легковых машин — в некоторых помимо водителя только дети — по шесть-семь человек. «Желающие могут достать и надеть бронежилеты, но это совершенно не нужно, дорога безопасная», — говорил на переезде несколько дней назад сопровождающий группу иностранных журналистов работник армянского МИД. С той группой в непризнанную республику въехал и корреспондент РБК. Сейчас обстановка изменилась. Пограничники заметно лучше экипированы, чем тогда — почти на всех бронежилеты. Со стороны Армении ждет возможности проехать группа иностранных журналистов — все в бронежилетах и касках.

Через несколько десятков метров после КПП дежурят машины — помогают вывозить в Горис женщин и детей, чьи мужья и отцы могут довести их только до переезда, потому что им не разрешено покидать республику. «Мы вас отвезем и сразу назад. Нам все равно, кого везти. Вас или других. Я хочу помогать», — говорит уставший житель Гориса Маис, согласившийся подбросить на своей газели от КПП до города. Деньги он брать отказался.

Автор
Александр Атасунцев
Нагорный Карабах Степанакерт Ильхам Алиев Армения Азербайджан
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