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Британские ученые назвали препарат для пациентов с тяжелой формой COVID

Речь идет о стероидном препарате гидрокортизон. Исследования показали, что у пациентов, принимавших его в течение недели, шансы на более успешное выздоровление намного выше, чем у тех, кто не проходил такой курс
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Ученые из Имперского колледжа Лондона вместе со специалистами исследовательского центра Intensive Care National Audit & Research Centre пришли к выводу, что смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19 способен снизить противовоспалительный стероидный препарат гидрокортизон. Результаты исследования опубликовал Журнал американской медицинской ассоциации (JAMA).

Исследование длилось с марта по июнь 2020 года, в нем приняли участие 403 пациента с подтвержденным COVID-19 либо подозрением на инфекцию, которым требовалась поддержка органов дыхания или сердечно-сосудистой системы (например, искусственная вентиляция легких или лекарства для поддержания артериального давления). Оно показало, что у пациентов, которые в течение семи дней получали гидрокортизон, шансы на более успешное выздоровление оказались на 93% выше чем у тех, кто не проходил такой курс.

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Профессор Гордон добавил: «Теперь у нас есть несколько вариантов лечения для тех, кто в нем больше всего нуждается. Стероиды не являются лекарством, но они помогают улучшить результаты», — заявил руководивший исследованием профессор Имперского колледжа Лондона Энтони Гордон.

Это исследование — часть семи клинических испытаний, в которых приняли участие 1,7 тыс. пациентов. Учкные также изучили влияние других стероидных препаратов на пациентов с тяжелой формой COVID-19 — дексаметазона и метилпреднизолона. Они пришли к выводу, что каждый из изученных препаратов снижает риск смертности: гидрокортизон, который испытали на 374 пациентах, на 31%, метилпреднизолон — на 9% (его принимала группа из девяти человек), а дексаметазон — на 36% (из 1282 пациентов).

В Имперском колледже считают, что Всемирная организация здравоохранения выпустит новые рекомендации, включающие использование стероидов для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Глава Минздрава Великобритании, комментируя результаты исследования ученых, назвал их «фантастической новостью».

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Фото: Fabrice Coffrini / Pool via Reuters

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О пользе дектаметозона британские медики сообщили еще в июне. Согласно предварительным результатам, применение этого препарата показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, — на 20%. В ВОЗ это назвали научным прорывом.

В начале июля организация заявила, что единственным противовирусным препаратом, который в ходе тестирования показал обнадеживающие результаты против COVID-19, стал ремдесивир. В России он проходит клинические испытания.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, препарат, ученые
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