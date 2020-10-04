Врач заявил об «осторожном оптимизме» медиков по состоянию Трампа

Президенту дали вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир. У Трампа нет проблем с уровнем кислорода в крови, он продолжает работать в больнице

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Медики оценивают состояние заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа с осторожным оптимизмом. Об этом говорится в заявлении лечащего врача Трампа Шона Конли, опубликованного пресс-секретарем главы государства Кайли Макэнани.

«Хотя он еще не полностью избавился от проблем, команда его врачей настроена осторожно-оптимистично», — сообщил Конли.

По его словам, Трамп повторно принял дозу препарата ремдесивир. Доктора констатировали высокое насыщение крови кислородом — на уровне 96-98%. Конли отметил, что вторую половину субботы президент провел за работой, не испытывая при этом трудностей с передвижением.

До этого Трамп записал видеоролик, в котором обратился к американцам из больницы, куда был госпитализирован. Он рассказал, что по прибытии в клинику чувствовал себя не очень хорошо, но сейчас ему уже лучше.