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Пандемия коронавируса ,  
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Врач заявил об «осторожном оптимизме» медиков по состоянию Трампа

Президенту дали вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир. У Трампа нет проблем с уровнем кислорода в крови, он продолжает работать в больнице
Фото:Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Медики оценивают состояние заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа с осторожным оптимизмом. Об этом говорится в заявлении лечащего врача Трампа Шона Конли, опубликованного пресс-секретарем главы государства Кайли Макэнани.

«Хотя он еще не полностью избавился от проблем, команда его врачей настроена осторожно-оптимистично», — сообщил Конли.

По его словам, Трамп повторно принял дозу препарата ремдесивир. Доктора констатировали высокое насыщение крови кислородом — на уровне 96-98%. Конли отметил, что вторую половину субботы президент провел за работой, не испытывая при этом трудностей с передвижением.

Трамп заявил на видео об улучшении здоровья и скором возвращении к работе
Политика
Фото:Alex Brandon / AP

До этого Трамп записал видеоролик, в котором обратился к американцам из больницы, куда был госпитализирован. Он рассказал, что по прибытии в клинику чувствовал себя не очень хорошо, но сейчас ему уже лучше.

«Жду не дождусь, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца», — заявил президент. Он добавил, что ближайшие несколько дней определят сроки его выздоровления и возвращения к работе.

Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом 2 октября. Это произошло после того, как COVID-19 подтвердился у советницы Трампа. Президент с семьей самоизолировался в Белом доме, а после получения положительного теста отправился в больницу.

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Врач Трампа сообщил о ходе лечения президента от COVID-19
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Шон Конли на брифинге в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд

Из-за болезни штабу Трампа пришлось свернуть его предвыборную кампанию — все мероприятия с участием президента отменили или перенесли в онлайн-формат. Конли сообщал, что Трампу ввели антитела к коронавирусу и назначили экспериментальное лекарство ремдесивир.

Американские СМИ в то же время сообщили, что в последние сутки жизненные показатели Трампа вызывали тревогу у врачей. По данным источников изданий, президент пока еще не пошел на поправку, динамика выздоровления определится в ближайшие 48 часов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп коронавирус врач
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