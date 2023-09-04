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Шойгу понадеялся на «пришествие здравого смысла» после ухода Резникова

Шойгу выразил надежду на «здравый смысл» после смены главы Минобороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу отметил, что не знает Рустема Умерова, который должен сменить Алексея Резникова на посту министра обороны Украины. Владимир Зеленский объяснил перемены необходимостью «в новых подходах и форматах взаимодействия»
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил журналистам, что ждет от смены министра обороны Украины «пришествия здравого смысла».

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил, что министерство обороны нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На замену Алексею Резникову, возглавляющему ведомство, он предложил председателя Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова.

Шойгу, отвечая на вопрос о возможном назначении Умерова, заявил: «Мы его не знаем». «Какие ожидания? Ожидание только одно — пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке «во исполнение решения президента», его рассмотрят на ближайшем заседании. На должности министра обороны он пробыл год и десять месяцев — с 4 ноября 2021 года; за это время он смог, в частности, установить тесные контакты с главами оборонных ведомств стран НАТО. Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк предположил, что Резникова могут назначить послом Украины в Великобритании (эту должность до 21 июля занимал Вадим Пристайко), на что министр сказал, что «не в курсе» подобных решений.

Вопрос о возможном увольнении Резникова обсуждался несколько месяцев, с февраля 2023-го; эту тему подняли на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились высокопоставленные сотрудники Минобороны. В итоге отставки не произошло: по словам Резникова, остаться на посту его попросил Зеленский. Впоследствии тему вновь поднимали несколько раз; Резников говорил, что может уволиться и по собственному желанию, если «уже не будет сил и чувства юмора смеяться» над людьми, желающими его отставки.

Умеров в 2019–2022 годах был депутатом от партии «Голос». В апреле 2022-го вошел в состав украинской делегации для переговоров с Россией; по ходу конфликта был вовлечен в процессы, связанные с созданием зернового коридора и обменом пленными. С сентября того же года он возглавлял Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины. Заявление об увольнении он подал 4 сентября.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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