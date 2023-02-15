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Резников заявил о просьбе Зеленского остаться министром обороны

Резников заявил, что остался на посту министра обороны Украины по просьбе Зеленского
В начале февраля глава фракции «Слуга народа» заявил о переводе Резникова на другую должность, решение было принято на фоне коррупционного скандала в Минобороны. По словам самого Резникова, Зеленский попросил его остаться на посту
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters признался, что остался на посту по просьбе президента страны Владимира Зеленского.

«Да, это решение моего президента», — приводит агентство ответ Резникова на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Зеленский также обсудил с ним его возможное назначение в качестве руководителя юридической группы, которая должна заняться привлечением России к ответственности.

О том, что министр обороны Украины Алексей Резников вскоре покинет свой пост, вечером 5 февраля сообщил глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества», — написал тогда Арахамия, заявив, что на замену Резникову придет начальник Главного управления разведки (ГУР) генерал-майор Кирилл Буданов.

В тот же день Алексей Резников провел пресс-конференцию для украинских и иностранных журналистов, на которой ответил на вопрос о своей предполагаемой отставке: такое решение, сказал он, может принять только один человек — президент Украины и ее верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. «А дальше я буду делать то, что мы согласуем. Мой опыт позволит мне не только обеспечивать войско, но и наказать высшее военно-политическое руководство Российской Федерации», — добавил министр.

56-летний Резников, юрист по образованию, возглавляет украинское военное ведомство с ноября 2021 года. До этого на протяжении полутора лет он занимал пост вице-премьера, отвечавшего за реинтеграцию «временно оккупированных» территорий, к которым власти Украины относили Крым, ДНР и ЛНР (Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, ЛНР и ДНР — осенью 2022-го), а еще раньше представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах трехсторонней контактной группы.

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О смене главы Минобороны Украины заговорили на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам. После этого были уволены замминистра Вячеслав Шаповалов и заместитель директора департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позднее их арестовали по подозрению в снабжении подразделений украинской армии некачественными бронежилетами и в закупках бронежилетов, касок и других предметов для ВСУ по завышенным ценам. Зеленский объяснил перестановки стремлением убрать «любую внутреннюю проблематику, которая мешает государству».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Алексей Резников министр обороны Военная операция на Украине Владимир Зеленский коррупционный скандал
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