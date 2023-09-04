Путин повысил возраст отсрочки от призыва для IТ-специалистов

IТ-специалисты с 1 января 2024-го смогут получать отсрочку от призыва на срочную службу до 30 лет. Ранее в России до этого же возраста увеличили верхний порог для призыва

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IТ-специалистов.

Предельный возраст повысили с 27 до 30 лет. Аналогичным образом ранее была повышена верхняя планка возраста призыва на срочную службу. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о предложении ведомства о повышении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва в августе. Тогда он говорил, что изменения ожидаются до весеннего призыва 2024 года.

Закон о повышении порога призывного возраста приняли в начале августа. Нижнюю планку — 18 лет — оставили без изменений, хотя изначально планировалось, что ее увеличат до 21 года. Власти заявляли, что намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию. За поэтапное повышение в январе выступал и Путин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял отказ от повышения нижней планки тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По утверждению депутата, «это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили».

Чтобы получить отсрочку, IТ-специалист должен быть гражданином России призывного возраста, работать по трудовому договору в аккредитованной компании не менее 11 месяцев перед датой начала призыва. При этом если айтишник устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к его стажу нет.

Также необходимо иметь высшее образование по специальности из перечня, приведенного в постановлении правительства. Всего в нем 75 специальностей, в том числе математика, физика, статистика, радиотехника, информационная безопасность и другие.