branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 16:11
Цена нефти Brent впервые с января превысила $89 за баррель Инвестиции, 18:29
Путин рассказал об отправке «дорожной карты» по газовому хабу в Турции Бизнес, 18:29
Богомаз сообщил об атаке дронов на Клинцовскую ТЭЦ Политика, 18:11
Латвийский вратарь заявил об отсутствии проблем на родине из-за КХЛ Спорт, 18:10
Кабмин разрешил отзывать согласие на обработку биометрии на «Госуслугах» Общество, 18:05
Первая тоннелепроходка метро по программе ИБК начнется в Нижнем Новгороде Город, 18:01
В JPMorgan предупредили о разгаре страха упущенной выгоды у инвесторов Инвестиции, 18:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Новомосковске состоялось открытие центра «Созвездие» Пресс-релиз, 18:01
Шойгу допустил совместные учения с КНДР Политика, 17:56
Экс-глава криптобиржи FTX попросил суд отозвать запросы прокурора Крипто, 17:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:47
Путин повысил возраст отсрочки от призыва для IТ-специалистов Политика, 17:43
Почему хороший отчет TCS Group вызвал сдержанную реакцию рынка Pro, 17:40
Большинство американцев сочли Байдена старым для нового срока Политика, 17:37
Политика ,  
0 

Путин повысил возраст отсрочки от призыва для IТ-специалистов

Путин повысил предельный возраст отсрочки от призыва для IТ-специалистов
IТ-специалисты с 1 января 2024-го смогут получать отсрочку от призыва на срочную службу до 30 лет. Ранее в России до этого же возраста увеличили верхний порог для призыва
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IТ-специалистов.

Предельный возраст повысили с 27 до 30 лет. Аналогичным образом ранее была повышена верхняя планка возраста призыва на срочную службу. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о предложении ведомства о повышении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва в августе. Тогда он говорил, что изменения ожидаются до весеннего призыва 2024 года.

Закон о повышении порога призывного возраста приняли в начале августа. Нижнюю планку — 18 лет — оставили без изменений, хотя изначально планировалось, что ее увеличат до 21 года. Власти заявляли, что намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию. За поэтапное повышение в январе выступал и Путин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял отказ от повышения нижней планки тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По утверждению депутата, «это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили».

Чтобы получить отсрочку, IТ-специалист должен быть гражданином России призывного возраста, работать по трудовому договору в аккредитованной компании не менее 11 месяцев перед датой начала призыва. При этом если айтишник устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к его стажу нет.

Читайте на РБК Pro
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Прощай, $200 млрд: как рухнула ипотечная империя сына мясника из Бронкса
Как не ругать себя за ошибки: четыре совета

Также необходимо иметь высшее образование по специальности из перечня, приведенного в постановлении правительства. Всего в нем 75 специальностей, в том числе математика, физика, статистика, радиотехника, информационная безопасность и другие.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Призывной возраст призыв айтишник отсрочка Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Минцифры предложило отсрочку от армии для айтишников до 30 лет
Политика
В Думе предложили дать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
Политика
«Известия» узнали об идее дать отсрочку не учившимся в вузах айтишникам
Политика