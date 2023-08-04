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Путин подписал закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Президент Путин подписал закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет
Нижнюю границу призывного возраста — 18 лет — оставили без изменений, верхнюю подняли до 30 лет, таким образом срок срочной службы расширяется с 18 до 30 лет. Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Нижнюю границу призывного возраста — 18 лет — оставили без изменений. Таким образом, призывать на срочную службу будут с 18 до 30 лет. Поправки, касающиеся повышения призывного возраста, вступят в силу с 1 января 2024 года.

При первоначальном обсуждении законопроекта речь шла о постепенно повышении возраста призыва: нижней планки призывного возраста с 18 лет до 21 года и верхней — с 27 до 30 лет. Идею предложил министр обороны Сергей Шойгу, а президент Владимир Путин ее поддержал. В пояснительной записке к документу говорилось, что повысить нижний порог следует «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию.

Однако 21 июля стало известно, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года: глава Картаполов заявил, что это связано с большим числом обращений граждан, которые считают, что «именно в 18 лет им проще пойти отслужить».

Как пояснял ранее Картаполов, граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году. Первый заместитель Картаполова в комитете полковник Андрей Красов, объясняя изменение границ возраста, говорил что законопроект направлен на «изменение количества призывного ресурса», когда из большего количества граждан военкоматы смогут выбрать «более качественных» призывников.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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