Минцифры предложило отсрочку от армии для айтишников до 30 лет

Путин в августе подписал закон о расширении границ призывного возраста; с 2024 года призывать будут с 18 до 30 лет, а не до 27, как сейчас. В связи с этим Минцифры хочет повысить возраст предоставления отсрочки для айтишников

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Минцифры предлагает скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов и повысить его до 30 лет, сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

Министерство готовит поправки в указ президента Владимира Путина от 2 марта 2022 года о мерах поддержки IT-отрасли. В нем есть пункт, что сотрудники аккредитованных компаний получают право на отсрочку от службы в армии до 27 лет на период работы в этих организациях.

По словам Шадаева, изменения планируется внести до начала весеннего призыва в 2024 году, передает «Интерфакс».

Минцифры решило повысить возраст отсрочки, после того как в России приняли закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет со следующего года. Нижнюю планку — 18 лет — оставили без изменений, хотя изначально планировалось, что ее увеличат до 21 года. Власти заявляли, что намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию. За поэтапное повышение в январе выступал и Путин.

Отказ от повышения нижней планки глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». По утверждению депутата, «это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили». В Кремле, отвечая на вопрос о смене позиции властей, заявили, что «здесь самое главное, основополагающее — это экспертная точка зрения Минобороны».

Сейчас чтобы получить отсрочку, ИТ-специалист должен работать в аккредитованной компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, быть гражданином России в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору и иметь высшее образование по специальности из перечня, приведенного в постановлении правительства. Всего в нем 75 специальностей, в том числе математика, физика, статистика, радиотехника, информационная безопасность и другие.