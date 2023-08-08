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У айтишников остался один день для подачи заявки на отсрочку от призыва

Минцифры: у айтишников остался один день для подачи заявления на отсрочку от призыва
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

У специалистов аккредитованных IT-компаний остался последний день, чтобы подать заявление на отсрочку от осеннего призыва. О том, что прием заявок завершится в ночь со вторника на среду, 8 августа в 23:59 по московскому времени, сообщило ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Для получения отсрочки сотрудник должен подать заявку через портал госуслуг. Завление отобразится в личном кабинете работодателя, который проверит и подтвердит данные. Минцифры сообщало, что внести сотрудника в списки может и сама компания. Крайний срок для этого — 11 августа.

После этого списки тех, кто нуждается в отсрочках, Минцифры в срок до 31 августа передаст Минобороны. Кому давать отсрочку, призывная комиссия будет решать с 1 октября по 31 декабря.

Для того чтобы претендовать на отсрочку, IT-специалист должен быть российским гражданином в возрасте от 18 до 27 лет, иметь высшее образование по специальности из утвержденного перечня. Всего в нем 75 специальностей, в том числе математика, физика, статистика, радиотехника, информационная безопасность и др.

Кроме того, для получения отсрочки нужен трудовой договор с аккредитованной ведомством IT-компанией, продолжительность рабочего дня должна быть «нормальной», напоминало Минцифры. При этой если айтишник устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к его стажу нет. В остальных случаях для получения отсрочки нужно проработать в компании не менее 11 месяцев на протяжении года перед началом призыва.

Правительство утвердило правила отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний в марте 2022 года. Подавать заявления на нее должны были работодатели. С января этого года правила изменились, и теперь заявку на отсрочку могут подать сами сотрудники.

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Осенний призыв в России начинается с 1 октября и продолжается до 31 декабря. Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года, а также весеннего призыва в 2023 году.

Теги
Минцифры IT отсрочка призыв
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