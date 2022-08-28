Нехаммер призвал ЕС не позволять Путину определять цены на электроэнергию

Австрийский канцлер Карл Нехаммер выступил за единое решение на уровне ЕС по ограничению тарифов на электроэнергию. Они должны быть отделены от цен на газ и приблизиться к затратам на выработку, считает он

Карл Нехаммер (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители, в частности на газ. Его заявление, приуроченное к энергетическому саммиту ЕС, приводит издание Wiener Zeitung.

«Мы должны, наконец, остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках. А это можно сделать только с помощью европейского решения», — сказал он.

По его словам, тариф на электроэнергию должен быть отделен от цены на газ и снизиться до фактических затрат на выработку.

«Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», — заявил Нехаммер.

Экстренный саммит ЕС ранее анонсировал премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, министры энергетики стран союза обсудят на встрече меры по урегулированию энергетического кризиса.

До этого министр юстиции Чехии Павел Блажек сообщал об угрозе политической системе страны из-за ситуации в энергетике. В случае, если европейские страны не найдут единое решение, под угрозой может оказаться и весь Евросоюз, указал он.

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Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей, ранее передавал телеканал France 24. Так, в Германии годовой контракт на закупку составил €995 за мегаватт-час, во Франции превысил €1,1 тыс., что в обоих случаях в 10 раз больше, чем в прошлом году. Одновременно с этим британский энергетический регулятор Ofgem сообщил, что с 1 октября цены на электричество вырастут на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.).

Рост стоимости электричества наблюдается на фоне рекордного подорожания газа. France 24 указывает, что пятая часть всей электроэнергии в Европе вырабатывается на электростанциях, работающих на газе. 26 апреля биржевая цена на газ в Европе составила €3400 за 1 тыс. куб. м., достигнув максимального уровня с начала марта.

Все это происходит на фоне снижения прокачки газа по «Северному потоку». Суточный объем поставок сейчас составляет 20% от общей проектной мощности. «Газпром» объясняет это сохраняющейся проблемой с возвращением турбины Siemens, которую ранее задержали в Канаде из-за санкций. Берлин добился получения газотурбинного двигателя от Оттавы и выражал готовность передать его России, однако «Газпром» потребовал гарантий, что санкции ЕС и Британии не затронут транспортировку и ремонт турбин для «Северного потока».