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Чехия cозовет экстренную встречу министров энергетики стран ЕС

На встрече министры обсудят меры по преодолению энергетического кризиса и попытаются «решить проблему, преследующую всю Европу», сообщил премьер Чехии
Фото: Olivier Matthys / AP
Фото: Olivier Matthys / AP

Министры энергетики стран — членов Евросоюза проведут экстренное заседание для обсуждения мер по урегулированию ситуации в энергетике. Об этом в Twitter сообщил Петр Фиала, премьер-министр Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.

Чехия созывает встречу, на которой участники попытаются «найти решение проблемы, преследующей всю Европу», по договоренности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Когда именно пройдет заседание, Фиала не уточнил.

«Рост цен на энергоносители свидетельствует о явном провале рынка. <...> Все эксперты сходятся во мнении, что если мы хотим найти решение, оно должно быть согласовано на европейском уровне», — написал премьер.

Вучич предупредил Европу об энергетическом катаклизме
Политика
Александр Вучич

Ранее 26 августа министр юстиции Павел Блажек предупредил, что, если энергетический кризис не будет разрешен, «политическая система страны может оказаться под угрозой», а если не удастся найти решение на общеевропейском уровне, «под угрозой окажется даже Европейский союз как таковой». Блажек согласился с тем, что необходимо установить максимальные цены на газ и электроэнергию.

О риске для единства ЕС из-за энергетического кризиса на фоне продолжающихся боевых действий на Украине заявил и президент Финляндии Саули Ниинистё. В свою очередь, сербский лидер Александр Вучич считает, что в ближайшее время крупнейшие страны Европы столкнутся с отключениями света, что станет катаклизмом. Вучич отметил, что не уверен в том, коснется ли это Сербии.

Власти Евросоюза начали обсуждать отказ от российских энергоносителей из-за российской военной операции на Украине. В середине мая Еврокомиссия представила план REPowerEU, который позволит как можно скорее отказаться от поставок энергоресурсов из России. В августе Совет ЕС утвердил план борьбы с энергетическим кризисом, предполагающий снижение потребления газа этой зимой на 15%. Добровольное сокращение будет действовать по 31 марта 2023 года, затем Еврокомиссия рассмотрит возможность его продления.

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