Чехия cозовет экстренную встречу министров энергетики стран ЕС

На встрече министры обсудят меры по преодолению энергетического кризиса и попытаются «решить проблему, преследующую всю Европу», сообщил премьер Чехии

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Министры энергетики стран — членов Евросоюза проведут экстренное заседание для обсуждения мер по урегулированию ситуации в энергетике. Об этом в Twitter сообщил Петр Фиала, премьер-министр Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.

Чехия созывает встречу, на которой участники попытаются «найти решение проблемы, преследующей всю Европу», по договоренности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Когда именно пройдет заседание, Фиала не уточнил.

«Рост цен на энергоносители свидетельствует о явном провале рынка. <...> Все эксперты сходятся во мнении, что если мы хотим найти решение, оно должно быть согласовано на европейском уровне», — написал премьер.

Ранее 26 августа министр юстиции Павел Блажек предупредил, что, если энергетический кризис не будет разрешен, «политическая система страны может оказаться под угрозой», а если не удастся найти решение на общеевропейском уровне, «под угрозой окажется даже Европейский союз как таковой». Блажек согласился с тем, что необходимо установить максимальные цены на газ и электроэнергию.

О риске для единства ЕС из-за энергетического кризиса на фоне продолжающихся боевых действий на Украине заявил и президент Финляндии Саули Ниинистё. В свою очередь, сербский лидер Александр Вучич считает, что в ближайшее время крупнейшие страны Европы столкнутся с отключениями света, что станет катаклизмом. Вучич отметил, что не уверен в том, коснется ли это Сербии.

Власти Евросоюза начали обсуждать отказ от российских энергоносителей из-за российской военной операции на Украине. В середине мая Еврокомиссия представила план REPowerEU, который позволит как можно скорее отказаться от поставок энергоресурсов из России. В августе Совет ЕС утвердил план борьбы с энергетическим кризисом, предполагающий снижение потребления газа этой зимой на 15%. Добровольное сокращение будет действовать по 31 марта 2023 года, затем Еврокомиссия рассмотрит возможность его продления.