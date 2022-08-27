Чешский министр увидел риск революции в ЕС из-за энергокризиса

В Чехии сложилась наиболее драматичная обстановка в социальной сфере со времен Бархатной революции в 1989 году из-за роста цен на энергоносители, предупредили в Минюсте республики. Министр Блажек призвал власти срочно принять меры

Карлов мост в Праге (Фото: David W Cerny / Reuters)

Энергетический кризис грозит крайне негативными последствиями для политической системы Чехии, если же общеевропейское решение не будет найдено, ситуация начнет угрожать и Евросоюзу и рискует перерасти в революцию. Такое мнение выразил чешский министр юстиции Павел Блажек на выступлении в палате депутатов, передает портал iDnes.

«Если правительство не решит кризис в энергетическом секторе, оно надолго здесь не задержится», — сказал Блажек.

Положение дел в социальной сфере и настроения граждан являются наиболее драматичными за более чем 30 лет — с 1989 года, добавил глава чешского Минюста. В том году в Чехословакии произошла Бархатная революция — мирные выступления жителей республики привели к отстранению от власти Коммунистической партии и избранию президентом Вацлава Гавела.

Блажек посчитал, что ситуация еще хуже, чем считают представители оппозиции, но не согласился с их предложением в адрес палаты депутатов принять меры по ограничению роста цен. Министр призвал вместо этого ограничить наценки производителей и трейдеров топлива, выразив уверенность, что такое решение не станет причиной для исков о возмещении ущерба.

В оппозиционной партии ANO предупреждали о планах выразить вотум недоверия коалиционному правительству премьер-министра Петра Фиалы при помощи партии Свобода и прямая демократия (SPD). Первая политическая сила занимает 72 места в совете депутатов Чехии, вторая — 34.

Глава ANO и экс-министр финансов Алена Шиллер назвала выступление Блажека содержательным, призвав выступить с подобными словами главу правительства или представителей Минфина.

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Стоимость энергоносителей и удобрений в Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате страны ЕС столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.

Чехия накануне инициировала экстренное заседание министров энергетики ЕС для обсуждения мер по урегулированию ситуации. «Рост цен на энергоносители свидетельствует о явном провале рынка. <...> Все эксперты сходятся во мнении, что если мы хотим найти решение, оно должно быть согласовано на европейском уровне», — призвал премьер-министр Фиала. Он указал, что эта проблема «преследует всю Европу».

Энергетический рынок «в какой-то степени» вышел из-под контроля, его стабильность перестает реагировать на хорошие новости, отметил чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела, передавал портал Náš Region.

Власти Праги назвали энергетический кризис причиной того, что с сентября перестанут выплачиваться компенсации отелям и гостиницам за размещения украинских беженцев. Пражский мэр Зденек Гржиб пояснил, что средства необходимо перенаправить на смягчение резкого подорожания энергоносителей, писал портал Prahian. Прага выплачивала для этих целей 140 крон на человека в сутки, государственная поддержка от лица чешского правительства на эти же цели составляет 250 крон на человека в сутки.