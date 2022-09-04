Новак предупредил о множестве «непредсказуемостей» на энергорынке зимой
Вице-премьер Александр Новак предупредил о «непредсказуемостях» на энергетическом рынке зимой и допустил дальнейший рост цен на энергоносители. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он заявил, что и без того тяжелая ситуация в Европе может измениться. «Мы находимся еще пока в теплое время года, у нас еще зима впереди, там много всяких непредсказуемостей», — сказал Новак, не исключив дальнейший рост цен.
Биржевые цены на газ начали обновлять исторические рекорды весной этого года. Максимум был зафиксирован 7 марта, когда стоимость фьючерсов превышала $3,8 тыс. за 1 тыс. куб. м. Летом цены вновь начали приближаться к рекордным. В конце августа биржевая цена на газ достигла $3,4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Рост цен происходит на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток». Прокачка газа через него начала снижаться еще в июне. «Газпром» объяснял это проблемой с возвращением из ремонта газоперекачивающей турбины Siemens Energy, которую из-за санкций задержала Канада, но позже передала Германии. Берлин выразил готовность отправить агрегат в Россию, но «Газпром» настаивает на документальных разъяснениях от ЕС и Британии, которые исключат санкции в отношении транспортировки и ремонта турбин.
К концу июля на компрессорной станции (КС) «Портовая» в работе осталась только одна турбина, а объем поставок газа по «Северному потоку» сократился до 20% от проектной мощности. С 31 августа по 3 сентября была запланирована приостановка работы для ремонтных работ на газопроводе, однако 2 августа «Газпром» сообщил, что прекращает работу «Северного потока» на неопределенное время из-за утечки масла в газотурбинном двигателе.
Siemens и власти Германии заявляли о политических причинах ситуации вокруг «Северного потока», Москва это отвергала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял возникшие проблемы с поставками газа западными санкциями.
В ожидании прекращения поставок газа из России страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15% в период до конца марта 2023 года. В связи с рекордными ценами на газ в Европе началось подорожание электроэнергии, поскольку пятая часть электростанций в ЕС работает на газу. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за единое европейское решение проблемы и призвал отделить тариф на электроэнергию от цены на газ, а также снизить его до стоимости выработки.