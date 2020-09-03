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Бизнес ,  
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Немецкий партнер «Газпрома» заявил о необходимости «Северного потока-2»

Немецкий концерн Uniper утверждает, что, несмотря на все разногласия, проект «Северный поток-2» остается экономически важным для Европы и должен быть достроен
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Проект «Северный поток-2» необходим для экономики Европы, говорится в сообщении пресс-службы немецкого концерна Uniper, поступившем в РБК. Несмотря на возникшие препятствия, компания рассчитывает, что строительство газопровода будет завершено в кратчайшие сроки.

«Мы убеждены в том, что с точки зрения экономики проект необходим. В связи с сокращением объема производства в Европе трубопровод необходим для того, чтобы обеспечить безопасные и дешевые поставки газа в Европу в будущем», — заявили в компании.

Uniper отмечает, что из 2460 км газопровода уже проложены более чем 2300 км, и компания убеждена, что, несмотря на существующие препятствия и противоречия между европейскими странами и США, проект будет завершен так скоро, как это возможно. «Мы приветствуем прозвучавшее в этой связи заявление Еврокомиссии, указавшей, что только Евросоюз совместно со странами-участницами может определять правила на европейском энергетическом рынке», — отмечается в заявлении.

Глава Uniper Андреас Ширенбек в ходе конференц-звонка с инвесторами ранее пояснил, что наихудший сценарий развития событий для компании — срыв проекта, но он не ожидает, что этот сценарий осуществится. «Мы верим, что проект будет закончен, мы всегда верим в лучшее. <...>. Самый худший сценарий предполагает, что проект не будет завершен, и тогда встанет вопрос, сможем ли мы вернуть свои деньги. И об этом надо будет задуматься. Но на данный момент я не ожидаю этого сценария», — сказал он.

Партнер «Газпрома» допустил заморозку строительства «Северного потока-2»
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Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

В августе в отчете Uniper впервые появилось упоминание того, что проект может остаться незавершенным из-за возможных санкций. В компании отметили, что «Северный поток-2» сейчас пользуется поддержкой правительств целого ряда стран, однако риском для достройки газопровода является подготовка новых санкций со стороны США.

Компания Uniper является одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2». Оператором строительства выступает Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Европейские партнеры проекта Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall суммарно финансируют проект на 50%.

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Накануне, после заявления правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы веществ «Новичок», прозвучало сразу несколько призывов к отказу от проекта. Так, остановить реализацию проекта «Северный поток-2» призвал сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон. «Остановите трубопровод «Северный поток-2», чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он в Twitter. С требованием свернуть строительство газопровода к правительству ФРГ также обратилась немецкая партия «Союз 90/Зеленые». Глава фракции «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала отравление Навального «покушением на убийство структурами Кремля» и заявила, что Берлин не может заниматься «Северным потоком-2» совместно с Москвой.

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В конце июля в конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2». Речь идет об ограничениях в отношении любых судов, участвующих в строительстве. Санкции коснутся также компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Теги: Северный поток-2, газопровод, санкции
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