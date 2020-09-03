Немецкий партнер «Газпрома» заявил о необходимости «Северного потока-2»

Немецкий концерн Uniper утверждает, что, несмотря на все разногласия, проект «Северный поток-2» остается экономически важным для Европы и должен быть достроен

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Проект «Северный поток-2» необходим для экономики Европы, говорится в сообщении пресс-службы немецкого концерна Uniper, поступившем в РБК. Несмотря на возникшие препятствия, компания рассчитывает, что строительство газопровода будет завершено в кратчайшие сроки.

«Мы убеждены в том, что с точки зрения экономики проект необходим. В связи с сокращением объема производства в Европе трубопровод необходим для того, чтобы обеспечить безопасные и дешевые поставки газа в Европу в будущем», — заявили в компании.

Uniper отмечает, что из 2460 км газопровода уже проложены более чем 2300 км, и компания убеждена, что, несмотря на существующие препятствия и противоречия между европейскими странами и США, проект будет завершен так скоро, как это возможно. «Мы приветствуем прозвучавшее в этой связи заявление Еврокомиссии, указавшей, что только Евросоюз совместно со странами-участницами может определять правила на европейском энергетическом рынке», — отмечается в заявлении.

Глава Uniper Андреас Ширенбек в ходе конференц-звонка с инвесторами ранее пояснил, что наихудший сценарий развития событий для компании — срыв проекта, но он не ожидает, что этот сценарий осуществится. «Мы верим, что проект будет закончен, мы всегда верим в лучшее. <...>. Самый худший сценарий предполагает, что проект не будет завершен, и тогда встанет вопрос, сможем ли мы вернуть свои деньги. И об этом надо будет задуматься. Но на данный момент я не ожидаю этого сценария», — сказал он.