NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Газета пишет, что отравление Навального может стать причиной для смены позиции канцлера, выступавшей за завершение строительства газопровода. Ранее свернуть «Северный поток-2» требовала немецкая партия «Зеленых»

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Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Об этом сообщает The New York Times.

По информации газеты, Меркель, которая заявляла о необходимости завершить строительство газопровода из России в Германию, в четверг, 3 сентября, оказалась под сильным давлением.

Издание приводит слова главы комитета по иностранным делам немецкого парламента и коллеги Меркель по партии ХДС Норберта Рёттгена, призвавшего отреагировать на данные об отравлении Навального жесткими мерами. Он считает, что за ситуацией с российским политиком стоит Кремль.

«Мы должны отвечать на единственном языке, который он понимает — на языке природного газа и продажи природного газа», — цитирует NYT Рёттгена.