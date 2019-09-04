Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке

Тегеран готов полностью соблюдать условия сделки, если получит кредит в размере $15 млрд или если Европа станет покупать нефть у Ирана. Предоставить заем предложили власти Франции, сообщали СМИ

Аббас Арагчи (Фото: Vahid Salemi / Reuters)

Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти». Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, передает агентство Irna.

«Иран, как он неоднократно заявлял, вернется к полной реализации СВПД только в том случае, если сможет продать свою нефть и получить ее доходы полностью и без ограничений, и инициатива Франции по сохранению СВПД именно такова», — сказал замминистра. По его словам, Европа должна либо покупать у Ирана нефть, либо предоставить стране денежный эквивалент в виде кредитной линии.

В противном случае, заявил Арагчи, Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по сделке. Иран не ожидает, что европейские страны до 5 сентября предпримут какие-либо эффективные шаги в вопросе предоставления кредита, поэтому в скором времени может быть объявлено о третьей фазе сокращения, добавил он.

Накануне источник Reuters в правительстве Ирана сообщил, что предоставить Тегерану кредит в размере $15 млрд в обмен на выполнение обязательств по сделке предложил Париж. Собеседник агентства отмечал, что решение будет зависеть от того, не заблокирует ли предоставление кредитных линий Вашингтон. Глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан также говорил, что переговоры по этой теме продолжаются, но решающее значение будет играть одобрение со стороны США.