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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Политика ,  
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Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке
Тегеран готов полностью соблюдать условия сделки, если получит кредит в размере $15 млрд или если Европа станет покупать нефть у Ирана. Предоставить заем предложили власти Франции, сообщали СМИ
Аббас Арагчи (Фото: Vahid Salemi / Reuters)

Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти». Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, передает агентство Irna.

«Иран, как он неоднократно заявлял, вернется к полной реализации СВПД только в том случае, если сможет продать свою нефть и получить ее доходы полностью и без ограничений, и инициатива Франции по сохранению СВПД именно такова», — сказал замминистра. По его словам, Европа должна либо покупать у Ирана нефть, либо предоставить стране денежный эквивалент в виде кредитной линии.

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В противном случае, заявил Арагчи, Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по сделке. Иран не ожидает, что европейские страны до 5 сентября предпримут какие-либо эффективные шаги в вопросе предоставления кредита, поэтому в скором времени может быть объявлено о третьей фазе сокращения, добавил он.

Накануне источник Reuters в правительстве Ирана сообщил, что предоставить Тегерану кредит в размере $15 млрд в обмен на выполнение обязательств по сделке предложил Париж. Собеседник агентства отмечал, что решение будет зависеть от того, не заблокирует ли предоставление кредитных линий Вашингтон. Глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан также говорил, что переговоры по этой теме продолжаются, но решающее значение будет играть одобрение со стороны США.

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Как писала 30 августа The Wall Street Journal, предложение Франции заключается не только в предоставлении Ирану кредита. Президент Эмманюэль Макрон также говорил о возможности позволить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки. По данным газеты, дипломаты стран ЕС поддержали предложение Парижа.

Иран заключил СВПД в 2015 году с шестью странами-посредниками — Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией. Сделка подразумевает отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций со стороны стран Запада и Совбеза ООН. В мае прошлого года Вашингтон объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Тегерана.

Иран после этого отказался исполнять отдельные условия соглашения, в частности об ограничении запасов обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах. Кроме того, в Тегеране допустили выход из сделки, если  остальные ее участники не будут защищать интересы иранской стороны.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, ядерная сделка, Франция
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