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Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Политика ,  
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Абэ решил вывести диалог с Россией по мирному договору на новый уровень
Встреча Абэ с Путиным намечена на 5 сентября. Разговор будет откровенным, заявил японский премьер
Синдзо Абэ (Фото: Issei Kato / Reuters)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам предстоящей встречи с российским президентом Владимиром Путиным намерен вывести переговоры по мирному договору на новый уровень. Об этом он заявил журналистам в преддверии вылета во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), передает агентство Jiji Tsuushin.

Премьер также отметил прогресс в подготовке совместной экономической деятельности России и Японии на «северных территориях» — так Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.

«Чтобы вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень, я хочу откровенно поговорить с президентом Путиным», — приводит слова Абэ агентство.

Политика
В Кремле не рассматривают возможность передачи Курил Японии

Встреча лидеров России и Японии пройдет 5 сентября. В августе представитель Абэ заявил Reuters, что Токио хотел бы организовать визит премьера в Россию, чтобы он поговорил с Путиным «напрямую о возникших между двумя странами проблемах». О чем конкретно шла речь, представитель японского премьера не уточнил. Заявление было сделано спустя несколько дней после того, как Курильские острова посетил российский премьер Дмитрий Медведев. В японском МИДе сочли, что этот визит наносит ущерб двусторонним отношениям, и направили представление в российское посольство.

Предыдущая встреча Путина и Абэ прошла в июне на саммите G20 в городе Осака. Тогда японский премьер заявил, что проблемы по вопросу мирного договора, которые стороны должны преодолеть, «становятся ясными».

Москва и Токио более 70 лет не могут договориться о заключении мирного договора, и этому препятствуют претензии на Курильские острова. Токио считает, что они принадлежат Японии; Москва, в свою очередь, настаивает, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Политика
Мир в обмен на острова: смогут ли Путин и Абэ договориться о Курилах

В прошлом году Путин предложил Абэ заключить мирный договор без предварительных условий. Но японский премьер отметил необходимость сначала решить вопрос принадлежности Курил. Позднее он говорил, что, в случае если острова перейдут Японии, власти страны не станут выселять местных жителей, а сам процесс будет проходить с учетом мнения живущих на Курилах россиян. Российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена передавать острова Японии. 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Синдзо Абэ, Владимир Путин, Япония, Курильские острова
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