Абэ решил вывести диалог с Россией по мирному договору на новый уровень

Абэ решил вывести диалог с Россией по мирному договору на новый уровень

Встреча Абэ с Путиным намечена на 5 сентября. Разговор будет откровенным, заявил японский премьер

Синдзо Абэ (Фото: Issei Kato / Reuters)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам предстоящей встречи с российским президентом Владимиром Путиным намерен вывести переговоры по мирному договору на новый уровень. Об этом он заявил журналистам в преддверии вылета во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), передает агентство Jiji Tsuushin.

Премьер также отметил прогресс в подготовке совместной экономической деятельности России и Японии на «северных территориях» — так Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.

«Чтобы вывести переговоры о мирном договоре на новый уровень, я хочу откровенно поговорить с президентом Путиным», — приводит слова Абэ агентство.

Встреча лидеров России и Японии пройдет 5 сентября. В августе представитель Абэ заявил Reuters, что Токио хотел бы организовать визит премьера в Россию, чтобы он поговорил с Путиным «напрямую о возникших между двумя странами проблемах». О чем конкретно шла речь, представитель японского премьера не уточнил. Заявление было сделано спустя несколько дней после того, как Курильские острова посетил российский премьер Дмитрий Медведев. В японском МИДе сочли, что этот визит наносит ущерб двусторонним отношениям, и направили представление в российское посольство.