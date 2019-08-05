Премьер Японии после визита Медведева на Курилы предложил Путину встречу

В сентябре Япония хотела бы организовать визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Об этом, пишет Reuters, заявил его представитель.

Он пояснил, что лидерам Японии и России необходимо поговорить напрямую из-за возникших между двумя странами «проблем».

О чем конкретно идет речь — не уточняется. Однако заявление японской стороны было сделано через несколько дней после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Курильские острова — многолетнюю спорную территорию, де-факто принадлежащую России, из-за которой страны не могут заключить мирное соглашение. МИД Японии счел это оскорблением чувств народа страны и заявил протест Москве.

В последний раз Абэ и Путин лично встречались на саммите G20 в японской Осаке и в том числе обсуждали вопрос мирного договора. Организаторы мероприятия обозначили Курилы с составе Японии. В Москву Абэ в последний раз прилетал в январе 2019 года.