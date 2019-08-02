Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы

Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы. Об этом говорится в заявлениях МИДа Японии.

«После войны территориальный спор с Советским Союзом и Россией так и не был решен, несмотря на то что прошло более 70 лет. В таких обстоятельствах визит российского премьер-министра на северные территории (японское обозначение южных Курильских островов. — РБК) осуждается Японией и не способствует отношениям двух стран», — говорится в заявлении ведомства. В японском МИДе подчеркнули, что подобные поездки «несовместимы с позицией Японии» и «наносят оскорбление чувствам японского народа».

В связи с поездкой Медведева Токио направил представление в российское посольство в Японии. Как передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство, речь не идет об официальной ноте протеста. «Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства», — заявили в посольстве.

Дмитрий Медведев прибыл на Курилы из Южно-Сахалинска где провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. В частности, премьер направляется на остров Итуруп, принадлежность которого России оспаривает Япония.