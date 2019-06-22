Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы

У России есть большие программы развития Дальнего Востока, в том числе Южных Курил, пояснил Владимир Путин. Спускать российский флаг, поднятый над социальными объектами островов, не планируется, отметил президент

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что планов «спускать российский флаг» на Курилах у России нет. Об этом он заявил ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергею Брилеву.

«Ну, нет. Таких планов у нас нет», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у российских властей есть большие программы по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил. Недавно там открылся аэропорт, напомнил Путин.

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