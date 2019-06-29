Абэ заявил о планах контактов Японии с Россией по мирному договору

Абэ заявил о планах контактов Японии с Россией по мирному договору

Токио намерен в дальнейшем продвигать консультации, продолжающиеся с Россией по вопросу заключения мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Japan Times.

Абэ не упомянул о каком-либо конкретном прогрессе в переговорах, однако он отметил, что наброски вопросов, которые страны должны преодолеть, «теперь становятся ясными».

В свою очередь, президент России Владимир Путин приветствовал некоторые из текущих совместных проектов сотрудничества двух стран в экономической отрасли, отметив, что эти проекты укрепят взаимное доверие и помогут подготовить хорошие условия для переговоров.

Россия и Япония не могут прийти к заключению мирного договора уже на протяжении 70 лет. Этому препятствует территориальный спор по поводу Курильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, которые Токио считает своими «исконными территориями». Россия полагает, что они перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Ранее президент Владимир Путин заявлял об отсутствии планов спускать российский флаг» на Курилах. Он отметил, что у Москвы есть большие программы по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.