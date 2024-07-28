ТАСС узнал о гибели в Мали автора близкого к ЧВК «Вагнер» телеграм-канала

Во время атаки туарегов в Мали на колонну правительственных войск и бойцов «Вагнера» погиб в том числе администратор близкого к ЧВК телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин, сообщает ТАСС. Повстанцы заявляли о десятках убитых

Во время атаки повстанцев в Мали погиб администратор близкого к ЧВК Вагнер» телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении блогера.

По словам собеседника агентства, Федянина «сегодня все называют позывным «Белый». «Он некоторое время пробыл в ЦАР, а затем поехал в Мали для того, чтобы сделать серию репортажей о деятельности малийской армии. <…> К сожалению, больше его нет», — сказал он.

Источник ТАСС добавил, что Федянин собирался с августа разбирать отснятые материалы.

26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе Тинзауатен на северо-востоке страны вблизи границы с Алжиром. Тогда военные заявили, что дали боевикам отпор и те понесли большие потери. Спустя два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику. Боевики утверждали, что убили и взяли в плен десятки малийских солдат и воевавших на их стороне бойцов ЧВК "Вагнер".

Associated Press передавало, что в соцсетях появились видео с телами нескольких мужчин европейской внешности и малийских солдат рядом с уничтоженными транспортными средствами. Местный чиновник рассказал AFP, что правительственный войска отступили из Тинзауатена, погибли не менее 17 человек. Экс-сотрудник миссии ООН в городе Кидала заявил, что «по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты и взяты в плен».

Малийская армия заявила о гибели двух своих солдат и ранении еще десяти, передавал Reuters; также в вооруженных силах сообщили, что военные убили около 20 повстанцев и уничтожили несколько транспортных средств. «Продолжаются ожесточенные бои против коалиции террористов», — говорится в заявлении, которое приводит AFP. Район остается «под наблюдением, и ситуация находится под особым контролем», сообщили в вооруженных силах.

В марте 2012 года в малийской столице Бамако произошел военный переворот. Ситуацией воспользовались туареги, которые подняли восстание, а позже объявили о создании независимого государства на севере Мали. В 2014 году власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, но в стране активизировались группы радикальных исламистов. Действующее правительство Мали пришло к власти путем переворота в 2020 году. Его организовал командир спецбатальона Ассими Гойта, сместивший президента Ибрагима Бубакара Кейту.

ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров в 2021 году говорил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело. Летом 2023 года, после попытки мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина, Лавров заявил, что кроме отношений с «Вагнером» Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструкторы продолжат там работу.

Bloomberg в январе писал, что после гибели Пригожина миссии ЧВК «Вагнер» на континенте должен заменить российский «Африканский корпус», который планируется сформировать к середине 2024 года из новобранцев и бывших вагнеровцев.