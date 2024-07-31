Захарова заявила о сотрудничестве Украины с африканскими террористами
Тот факт, что Украина сотрудничает с террористическими группировками, не вызывает удивления, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Захарову спросили, как в МИДе относятся к информации о том, что Украина «косвенно призналась в сотрудничестве с террористами» в африканском регионе Сахель. В частности, у Захаровой спросили, следует ли поднять вопрос сотрудничества Украины с террористами на международных площадках, например, в ООН.
По мнению представителя МИДа, Украина неоднократно прибегала и продолжает прибегать к «использованию террористических методов» в российско-украинском конфликте.
«Россия активно привлекает внимание международного сообщества к подобным, откровенно варварским, повадкам Киева, регулярно поднимает эту тему на многосторонних площадках. Данная проблематика неоднократно обсуждалась на заседаниях СБ ООН», — отметила Захарова.
26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром. Тогда военные заявили, что дали боевикам отпор и те понесли большие потери.
Через два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику.
29 июля связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» сообщил, что бойцы 13-го штурмового отряда военной компании под руководством командира Сергея Шевченко с позывным «Пруд» и военные Мали на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле». Из-за прибытия подкрепления к боевикам ЧВК и военные Мали понесли потери.
В тот же день, 29 июля, Главное управление разведки Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что туареги получили необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российских бойцов.
ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров еще в 2021 году заявил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК