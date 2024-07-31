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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила о сотрудничестве Украины с африканскими террористами

Сюжет
Военная операция на Украине

Тот факт, что Украина сотрудничает с террористическими группировками, не вызывает удивления, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарову спросили, как в МИДе относятся к информации о том, что Украина «косвенно призналась в сотрудничестве с террористами» в африканском регионе Сахель. В частности, у Захаровой спросили, следует ли поднять вопрос сотрудничества Украины с террористами на международных площадках, например, в ООН.

По мнению представителя МИДа, Украина неоднократно прибегала и продолжает прибегать к «использованию террористических методов» в российско-украинском конфликте.

«Россия активно привлекает внимание международного сообщества к подобным, откровенно варварским, повадкам Киева, регулярно поднимает эту тему на многосторонних площадках. Данная проблематика неоднократно обсуждалась на заседаниях СБ ООН», — отметила Захарова.

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26 июля генштаб Мали сообщил, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков в районе города Тин-Заутин на северо-востоке страны, вблизи границы с Алжиром. Тогда военные заявили, что дали боевикам отпор и те понесли большие потери.

Через два дня повстанцы из племени туарегов заявили, что в ходе боев 25 и 26 июля они «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили принадлежавшие им автомобили и бронетехнику.

29 июля связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» сообщил, что бойцы 13-го штурмового отряда военной компании под руководством командира Сергея Шевченко с позывным «Пруд» и военные Мали на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля — вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле». Из-за прибытия подкрепления к боевикам ЧВК и военные Мали понесли потери.

В тот же день, 29 июля, Главное управление разведки Украины подтвердило причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что туареги получили необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российских бойцов.

ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров еще в 2021 году заявил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело.

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Мария Захарова Украина Мали террористы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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