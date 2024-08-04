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Палестино-израильский конфликт ,  
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США перебросят F-22 на помощь Израилю

Air&Space Forces: США решили перебросить F-22 из-за угроз Ирана Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США решили отправить на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-22 и некоторое количество крейсеров и эсминцев, способных перехватывать баллистические ракеты, в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль
Истребители F-22
Истребители F-22 (Фото: Bob Levey / Getty Images)

США решили перебросить на Ближний Восток эскадрилью малозаметных для радаров истребителей F-22 Raptor из-за угрозы удара Ирана по Израилю, пишет издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics в 1990-х годах. Самолет оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями и может совершать полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

Истребитель оборудован РЛС AN/APG-7, оснащен интегрированной системой связи, восемью ракетами класса «воздух — воздух» и 20-мм пушкой.

Кроме того, Пентагон отправляет в регион больше крейсеров и эсминцев, способных отражать атаки баллистических ракет, а также может усилить возможности ракет наземного базирования класса «земля-воздух». Эти шаги направлены на то, чтобы отразить или сдержать атаку Ирана на Израиль и укрепить силы США в регионе после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Развертывание дополнительной эскадрильи истребителей на Ближнем Востоке позволит усилить возможности воздушной поддержки, поясняла заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 2 августа, не уточнив, о каких именно самолетах идет речь.

На Ближнем Востоке уже были развернуты истребители F-15E Strike Eagle из 335-й эскадрильи, базирующейся на базе ВВС Сеймур Джонсон в Северной Каролине, F-16 Fighting Falcons из 510-й эскадрильи с авиабазы Авиано в Италии и A-10 Thunderbolt II из 107-й эскадрильи с базы Национальной гвардии «Селфридж» в штате Мичиган, а теперь Соединенные Штаты направляют свой лучший истребитель пятого поколения для завоевания господства в воздухе, отмечает издание.

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Истребители ВВС США сбили более 80 беспилотников во время атаки Ирана на Израиль в апреле. Тогда Тегеран запустил по израильской территории более 300 дронов и ракет, заявлял представитель Армии обороны Даниэль Хагари. По его словам, подавляющее большинство было перехвачено. Среди самолетов американских ВВС, задействованных в отражении атаки, были F-15E из 494-й эскадрильи с британской авиабазы Лейкенхит и из 335-й эскадрильи «Сеймур Джонсон».

На этой неделе газета The New York Times писала, что США отправят эскадрилью истребителей, некоторое количество крейсеров и эсминцев, способных перехватывать баллистические ракеты, а также, в случае необходимости, больше наземных систем противоракетной обороны.

Переброску дополнительных самолетов и кораблей в ответ на угрозы со стороны Ирана Пентагон анонсировал 2 августа. Министр обороны Ллойд Остин, в частности, приказал авианосной ударной группе во главе с кораблем USS Abraham Lincoln заменить ударную группу во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt. Последний, с примерно 40 самолетами F/A-18 Super Hornet и F-35 на борту, сейчас находится близ Персидского залива. В восточной части Средиземного моря дислоцирован десантный корабль USS Wasp с 30 самолетами и вертолетами, а также с 4500 морпехами и моряками, пишет The New York Times.

Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла» пообещали отомстить Израилю за гибель главы политбюро ХАМАС в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте. Газета The Wall Street Journal писала, что ответ ожидается быстрый и жесткий. По информации Sky News Arabia, удар будет нанесен в знаковую для еврейского народа дату — Тиш’а бе-ав, 13 августа. Это день национального траура, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Издание Axios сообщало, что Иран атакует Израиль в понедельник, 5 августа.

Летом прошлого года Пентагон объяснял отправку на Ближний Восток F-22 Raptor возросшей активностью российских самолетов в регионе. 

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Елена Чернышова
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