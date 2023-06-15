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Пентагон угрозой России объяснил отправку F-22 на Ближний Восток

Пентагон: США перебросили F-22 на Ближний Восток из-за возросшей активности российских ВВС
США направили на Ближний Восток истребители F-22 Raptor из-за возросшей активности российских самолетов в регионе. В марте Пентагон утверждал, что российские штурмовики регулярно летают над американскими базами в Сирии
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 Raptor из-за возросшей активности в регионе ВВС России, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

«F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования <...> вследствие все более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе», — cказано в сообщении.

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла отметил, что якобы «регулярное нарушение мер деконфликтинга» российской авиацией «повышает риск эскалации или просчета». «Вместе с нашими партнерами и союзниками мы привержены повышению безопасности и поддержанию стабильности в регионе», — заверил он.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics в 1990-х годах. Самолет оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями и может совершать полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

Истребитель оборудован РЛС AN/APG-7, оснащен интегрированной системой связи, а также 20-мм пушкой и восьмью ракетами класса воздух-воздух.

В марте глава СЕНТКОМ утверждал, что российские штурмовики с вооружением регулярно летают над американскими базами в Сирии, пытаясь «провоцировать американцев». По словам Куриллы, российские ВКС якобы «значительно» увеличили число таких маневров с начала марта.

После начала российской военной операции на Украине Пентагон представил обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой Россия была обозначена в качестве «острой угрозы». Китай, в свою очередь, назван основным конкурентом и вызовом для Вашингтона. Также в числе стран, представляющих угрозу, указаны КНДР и Иран.

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Отмечалось, что данный документ отражает намерения Пентагона по продвижению и защите жизненно важных национальных интересов США, в число которых входит: безопасность американского народа, процветание страны, а также отстаивание демократических ценностей.

Ранее 14 июня правительство Германии представило первую стратегию национальной безопасности страны, в которой Россия названа «самой серьезной угрозой» порядку в Европе. При этом Германия выступает за открытые отношения, «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией», говорится в стратегии.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Пентагон США F-22 Ближний Восток
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