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Палестино-израильский конфликт ,  
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WSJ узнала о подготовке быстрого и жесткого ответа Ирана на смерть Хании

WSJ: Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС Хании
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Перед атакой Ирана на Израиль в апреле Тегеран заранее телеграфировал свой ответ дипломатам и дал Израилю и США время подготовиться. В этот раз Израиль и его союзники «действуют в вакууме», пишет газета
Похоронная процессия Исмаила Хании&nbsp;и его телохранителя&nbsp;в Тегеране, Иран
Похоронная процессия Исмаила Хании и его телохранителя в Тегеране, Иран (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / Getty Images)

Ответ Ирана и ливанской шиитской группировки «Хезболла» на убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте будет быстрым и жестким, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на иранского дипломата.

«Израиль перешел все красные линии», — заявил собеседник.

В апреле Иран запустил по Израилю более 300 дронов и ракет, говорил представитель Армии обороны Даниэль Хагари. Подавляющее большинство было перехвачено.

Удар был нанесен после того, как Тегеран заранее телеграфировал свой ответ дипломатам и дал Израилю и США время подготовиться. В итоге большинство беспилотников и ракет было сбито, не долетев до Израиля.
В этот раз Израиль и его союзники «действуют в вакууме», отмечает газета.

Американские и арабские дипломаты, пытающиеся предотвратить раскручивание спирали насилия, сталкиваются с «гневным молчанием» со стороны Ирана и «Хезболлы», которые готовятся отомстить за убийства Хании и Шукры. По словам иранского дипломата, попытки различных стран убедить Тегеран отказаться от эскалации бессмысленны после атак Израиля.

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Фото:ZUMA / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что удар последует в течение нескольких дней или недели, сообщил американский чиновник.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла на похоронах Шукра заявил, что убийство перевело конфликт в другую фазу эскалации. «Вы не знаете, какие красные линии вы пересекли», — сказал он. «Мы вступили в новую фазу, отличную от предыдущей», — добавил Насралла.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что страну «ждут трудные дни».

Арабские чиновники сообщили, что передали Тегерану предупреждения от Израиля и США о том, что Израиль готов начать войну в случае слишком жесткого ответа «Хезболлы» и Ирана и нападения на Тель-Авив или вглубь израильской территории. Иранские чиновники ответили, что они осознают риск эскалации, но верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится под внутренним давлением со стороны сторонников жесткой линии.

Глава политбюро ХАМАС Хания был убит 31 июля. Он приехал в Тегеран на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне его гибели. По информации Al Hadath и Al Arabiya, Хания и его телохранитель погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились. The New York Times писала, что в здании сработало взрывное устройство. Тегеран и ХАМАС обвинили в убийстве Хании Израиль.

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту, в результате которого, по словам израильских военных, погиб один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Шукр.

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Елена Чернышова
Исмаил Хания Иран Израиль Хезболла
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