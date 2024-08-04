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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В ХАМАС начали выбирать нового главу политбюро вместо убитого Хании

В ХАМАС начали выбирать нового главу политбюро вместо убитого Исмаила Хании
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Исмаил Хания погиб в Тегеране при попадании снаряда в резиденцию, где он остановился. В Иране в произошедшем обвинили Израиль. В июле также погиб глава военного крыла ХАМАС
Митинг после убийства Исмаила Хании
Митинг после убийства Исмаила Хании (Фото: Khaled Abdullah / Reuters)

В палестинской группировке ХАМАС начали процесс выбора кандидата на пост главы политбюро вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании, передает The Jerusalem Post.

В группировке подчеркнули, что гибель Хании «только увеличит силу и решимость движения ХАМАС продолжать свой путь и подход».

Хания погиб ночью 31 июля в Тегеране при взрыве в резиденции, где он остановился. В Иран он прибыл на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. 2 августа главу политбюро похоронили в Катаре.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Представители КСИР возложили ответственность за организацию убийства Хании на Израиль и заявили о поддержке этого государства со стороны США. Тегеран пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

Израиль не подтвердил свою причастность к убийству Хании. The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что это была операция израильских спецслужб.

Хании было около 60 лет (данные о годе его рождения разнятся). Он руководил политбюро ХАМАС — высшим исполнительным органом движения из 15 человек — с 2017 года. Штаб-квартира политбюро располагается в Катаре.

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На следующий день после гибели Хании армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. По данным ЦАХАЛ, он был убит 13 июля в результате авиаудара по Хан-Юнису в секторе Газа. Ад-Дейф был «вторым лицом» в руководстве ХАМАС, отмечали в ЦАХАЛ.

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