КСИР сообщил, что Ханию убили снарядом малой дальности с боеголовкой около 7 кг

В Иране рассказали подробности о гибели Хании и пообещали отомстить

Главу политбюро ХАМАС убили «выстрелом снаряда малой дальности», который сопровождался сильным взрывом за пределами здания, заявили в КСИР. Там обвинили во всем Израиль

Похоронная процессия Исмаила Хании и его телохранителя в Тегеране, Иран (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / Getty Images)

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Заявление КСИР приводит агентство IRNA.

«По данным следствия, эта террористическая операция была осуществлена путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома», — говорится в сообщении.

Представители иранского КСИР возложили ответственность за организацию убийства Хании на Израиль и заявили о поддержке этого государства со стороны США. Тегеран пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

Хания и один из его телохранителей погибли 31 июля в результате прямого ракетного удара по месту, где они остановились в Тегеране. Глава политбюро ХАМАС прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана. The New York Times со ссылкой на источники связывала гибель Хании с дистанционной активацией бомбы.

ХАМАС и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. В частности, в иранском МИДе заявили, что еврейское государство перешло «красную черту» и Тегеран имеет право на ответные меры. Убийство главы политбюро ХАМАС осудили власти Палестины, Ирана, России и Турции.

Израиль официально не комментировал смерть Хании. По данным The Times of Israel, премьер Биньямин Нетаньяху запретил министрам это делать. Вместе с тем ультраправый министр по наследию Амихай Элияху назвал смерть главы политбюро ХАМАС «очищением мира от грязи».

После атаки палестинского движения 7 октября 2023 года Израиль объявил о проведении военной операции в секторе Газа, целью которой является уничтожение ХАМАС и освобождение заложников. Как уточнял CNN, Хания отвечал за международные отношения палестинской группировки и был одним из ключевых посредников в переговорах с еврейским государством. В апреле он рассказывал о гибели трех сыновей и нескольких внуков в результате авиаудара по палестинскому анклаву.