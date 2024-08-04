Брат обвиняемого во взрыве в Москве рассказал о его поездке в Польшу
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви, сообщил «РИА Новости» его брат Алексей.
«Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами (...) Я думаю, что весь круг его общения был в этом приходе. Он и жил в доме рядом с церковью», — рассказал Алексей Серебряков.
В июле Серебрякова узнала прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице. Она уточнила, что он был министрантом в крипте греко-католического прихода (аналогичная должность в православной традиции называется «алтарник»).
Утром 24 июля на парковке в Москве, на Синявинской улице, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. При взрыве пострадали мужчина и женщина. «Коммерсантъ» и «МК» писали со ссылкой на источники, что один из раненых — офицер Минобороны. По данным «Интерфакса», он руководитель подразделения Генштаба.
Серебрякова в тот же день задержали в Турции. Замоскворецкий суд заочно арестовал его, уголовные дела заведены по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). В ночь на 26 июля его доставили в Россию.
Серебряков частично признал вину в покушении на убийство, по его словам, после взрыва он должен был уехать на Украину. Он отметил, что, помимо украинского гражданства, в качестве вознаграждения ему обещали сумму в размере от $10 тыс. до $20 тыс. В России за попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с СБУ квалифицировать как измену Родине, писал «Коммерсантъ».
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