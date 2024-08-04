 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Брат обвиняемого во взрыве в Москве рассказал о его поездке в Польшу

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве ездил в Польшу по линии католической церкви. Ранее он был министрантом в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице
Евгений Серебряков
Евгений Серебряков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви, сообщил «РИА Новости» его брат Алексей.

«Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами (...) Я думаю, что весь круг его общения был в этом приходе. Он и жил в доме рядом с церковью», — рассказал Алексей Серебряков.

В июле Серебрякова узнала прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице. Она уточнила, что он был министрантом в крипте греко-католического прихода (аналогичная должность в православной традиции называется «алтарник»).

«РИА Новости» сообщило, что Серебрякова могли завербовать в России
Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Утром 24 июля на парковке в Москве, на Синявинской улице, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. При взрыве пострадали мужчина и женщина. «Коммерсантъ» и «МК» писали со ссылкой на источники, что один из раненых — офицер Минобороны. По данным «Интерфакса», он руководитель подразделения Генштаба.

Серебрякова в тот же день задержали в Турции. Замоскворецкий суд заочно арестовал его, уголовные дела заведены по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). В ночь на 26 июля его доставили в Россию.

Серебряков частично признал вину в покушении на убийство, по его словам, после взрыва он должен был уехать на Украину. Он отметил, что, помимо украинского гражданства, в качестве вознаграждения ему обещали сумму в размере от $10 тыс. до $20 тыс. В России за попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с СБУ квалифицировать как измену Родине, писал «Коммерсантъ».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли причастность Киева к произошедшему.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Дарья Лебедева
подрыв Польша Москва суд
Материалы по теме
Брат задержанного в Турции заявил, что на фото изображен не Серебряков
Общество
«РИА Новости» сообщило, что Серебрякова могли завербовать в России
Общество
Силовики России и Турции обсуждают вопросы экстрадиции Серебрякова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
МИД назвал условие развертывания ядерных ракет в качестве ответа ЗападуПолитика, 13:36
В ожидании первой российской медали. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:30
В СК поставили на контроль дело об избиении чемпиона России по боксуСпорт, 13:20
Вторая провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль ИгрСпорт, 13:18
Минобороны сообщило о взятии под контроль Новоселовки Первой в ДНРПолитика, 13:16
Премьер Финляндии оценил решение суда в Карелии по геноцидуПолитика, 13:15
Три человека погибли, попав в шлюз в ПриморьеОбщество, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Брат обвиняемого во взрыве в Москве рассказал о его поездке в ПольшуПолитика, 12:39
Медведев оценил выгоду России от обмена заключеннымиПолитика, 12:29
Independent назвала возможный плюс для России от поставок F-16 на УкраинуПолитика, 12:26
МИД заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалацииПолитика, 12:20
В Израиле два человека погибли в результате атаки террориста с ножомПолитика, 12:10
Какие перспективы ждут золото и другие драгметаллы в будущемРБК и Сбер, 12:05
Буркина-Фасо призвала Киев «взять себя в руки» из-за поддержки туареговПолитика, 11:55