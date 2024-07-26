Подозреваемый во взрыве машины рассказал, что ему обещали паспорт Украины

Евгений Серебряков (Фото: МВД Турции)

Евгений Серебряков, которого подозревают во взрыве машины в Москве, должен был получить паспорт Украины. Об этом он заявил во время допроса. Видео с ним показала СК.

По словам Серебрякова, после взрыва он должен был уехать на Украину. «У вас был паспорт Украины или государства Евросоюза?» — спросил на допросе. «На руках точно — нет. Возможно — был в теории», — ответил Серебряков. По его словам, паспорт ему должны были передать «неназванные люди на месте моего задержания».

Также подозреваемый сообщил, что получил деньги от своего куратора «на расходы». Серебряков также добавил, что встречался с куратором в Стамбуле.