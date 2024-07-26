«Ъ»: обвинения по делу о подрыве машины в Москве могут изменить на госизмену

«Ъ» узнал о возможной переквалификации дела о подрыве машины в Москве

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Дело по факту подрыва машины в Москве в ближайшее время могут переквалифицировать на более тяжкое, подозреваемого Евгения Серебрякова могут обвинить в теракте и госизмене, передает «Коммерсантъ».

«За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с СБУ квалифицировать как измену Родине», — пишет издание.

Сейчас ему инкриминируют покушение на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota, пострадали находившиеся в нем мужчина и женщина. «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источник писали, что пострадал офицер Минобороны, «Интерфакс» — руководитель одного из подразделений Генштаба. Его состояние стабильно тяжелое, писал ТАСС.

Подозреваемый Серебряков успел сбежать в Турцию, там его задержали и экстрадировали в Россию. В ходе допроса он признался в сотрудничестве с СБУ. Украинские власти отрицали причастность к подрыву автомобиля.