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Подозреваемый в подрыве машины в Москве частично признал вину

СК: подозреваемый в подрыве машины в Москве Серебряков частично признал вину
Серебряков подробно рассказал следователям детали подрыва машины на севере Москвы и частично признал вину в покушении на убийство. «Интерфакс» называл пострадавшим главу подразделения Генштаба. Украина отрицала свою причастность

Подозреваемый в подрыве машины в Москве частично признал вину
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Подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков частично признал свою вину, сообщила пресс-служба СК.

«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям столичного СК обстоятельствах совершения преступления», — говорится в сообщении.

Серебрякову предъявлены обвинения по ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство) и ст. 222 УК (незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Рано утром 24 июля на парковке жилого комплекса в Москве взорвался внедорожник Toyota, пострадали находившиеся в нем мужчина и женщина. СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета», а подозреваемый успел сбежать в Турцию.

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Фото:Шамиль Жуматов / Reuters
Серебрякова задержали в Бодруме и экстрадировали в Россию. В ходе допроса он признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

«Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источник писали, что пострадавший во время взрыва - офицер Минобороны, «Интерфакс» — руководитель одного из подразделений Генштаба. Его состояние стабильно тяжелое, сообщал ТАСС. В офисе президента Украины отрицали причастность к произошедшему.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Москва Следственный комитет подрыв автомобиля покушение на убийство
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